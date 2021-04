Ford hat angekündigt, 300 Millionen Dollar in die Produktion eines neuen leichten Nutzfahrzeugs im rumänischen Montagewerk in Craiova zu investieren, dessen Fertigung 2023 starten soll. 2024 wird eine rein elektrische Version dieses Nutzfahrzeugmodells debütieren. Mit der Investition von umgerechnet 249 Millionen Euro wäre Craiova der dritte Standort von Ford in Europa, an dem vollelektrische Fahrzeuge ...

