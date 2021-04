Das Elektroauto-Joint-Venture Jidu Auto von Baidu und Geely will offenbar in einem Jahr sein erstes Modell vorstellen. Das gab CEO Xia Yiping bekannt - und kündigte Milliarden-Investitionen an. Laut dem CEO will Jidu Auto in den kommenden fünf Jahren 50 Milliarden Yuan (6,4 Milliarden Euro) investieren. In diesem Zuge sollen in den kommenden zwei bis drei Jahren 2.500 bis 3.000 Mitarbeiter eingestellt ...

