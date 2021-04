In der zurückliegenden Woche gab der MSCI World (Euro)-Index um - 0,8 % nach, wobei diese Schwächeneigung jedoch in keiner Weise auf eine Eintrübung des allgemeinen Aktienmarktumfelds, sondern allein auf die in der letzten Woche beträchtliche Aufwertung des EURO z.B. gegenüber den 4 wichtigsten gleichgewichteten Weltleitwährungen (sog. Euro Currency-Index / EXY) US-Dollar, Britisches Pfund, Japanischer Yen und Schweizer Franken um + 1,0 % zurückzuführen war. Exklusive dieses reinen Währungseffekts hat der MSCI World-Index in ...

