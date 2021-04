Die Erste Immobilien KAG hat das Team aufgestockt. Seit Anfang April ist Daniel Thum als "Head of Investments Real Estate" in der Fondsgesellschaft tätig. In dieser Funktion verantwortet er die Investmentagenden in Österreich und Deutschland und ist für die Erste Asset Management auch für Osteuropa zuständig. Zu seinem Aufgabenbereich gehören auch strategische Themen des Portfoliomanagements und des Asset Managements. Daniel Thum verfügt über langjährige und breite Erfahrung im Immobiliengeschäft in Österreich, Deutschland sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Neu an Bord ist auch Michael Rausch. Er verantwortet als "Head of Transaction Management CEE" den weiteren Ausbau des Transaktionsgeschäftes in ...

