Berlin (ots) - Exklusive Gäste, überraschende Themen, nerdy Tipps und feinste Unterhaltung: Das alles und viel mehr zeichnet den ACHILLES RUNNING Podcast aus. Das tabufreie Erfolgsformat in der deutschsprachigen Laufsportszene feiert bereits seine 100. Folge, begeistert wöchentlich Tausende Zuhörer:innen und liegt aktuell auf Platz 1 der Laufpodcasts in den Podwatch-Charts.Fitness, Ernährung, aktiver Lifestyle, Trends und natürlich das Laufen sind einige der Themen, um die es im ACHILLES RUNNING Podcast geht. Seit April 2019 stehen dabei jede Woche Expert:innen aus der Szene Rede und Antwort, liefern Tipps und sorgen für positive Vibes. In den bisherigen 100 Folgen konnte das Team namhafte Gäste wie Tagesschau-Sprecher Thorsten Schröder, Triathlon-Weltmeister Sebastian Kienle, Profi-Marathonläufer Philipp Pflieger, Greenfluencerin Louisa Dellert, Paralympics-Star Christiane Reppe und die 45-fache deutsche Meisterin Sabrina Mockenhaupt-Gregor begrüßen. Der Podcast wächst - das Team freut sich inzwischen über durchschnittlich mehr als 14.000 Zuhörer:innen pro Woche. Die meistgehörte Folge ist "3:59:59 - Mit diesem Marathon-Podcast bleibst du unter vier Stunden".Mittlerweile gibt es auch den ACHILLES RUNNING Shorts Podcast, der die Zuhörer:innen mit Tipps, Tricks und Wissenswertem im Kompaktformat versorgt. Hinzu kommt eine starke Community aus mehreren zehntausend Fans in den Social Media-Kanälen.ACHILLES RUNNING (https://www.achilles-running.de/) ist eines der reichweitenstärksten Online-Magazine für Läufer:innen im deutschsprachigen Raum. ACHILLES RUNNING nimmt sich den fitnesswilligen Laufanfänger:innen an, hält aber ebenso Kontakt zu leistungsorientierten Lauf-Hipster-Crews und Stars der Laufszene. Kernthemen sind laufrelevante Themen wie Training, Gesundheit, Ernährung und Ausrüstung. Ob Marathontraining, der nächste Must-have Laufschuh oder mehr Diversität in der Laufszene - als geschriebener Beitrag, als Video oder Podcast - ACHILLES RUNNING ist auf jedem Kanal vertreten und kennt keine Lauftabus.