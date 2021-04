Spargelzeit: Das Edelgemüse mit Köpfchen

Jedes Jahr erfreuen sich viele Genießer an der Spargelzeit. Das leckere weiße Gemüse hat in Deutschland wieder Saison und kommt von Mitte April bis 24. Juni auf den Tisch.

Klassisch genießt man Spargel gekocht, mit Kartoffeln, Schinken und Sauce Hollandaise. Doch auch als Spargelsuppe, Spargelrisotto oder roh mit Balsamico-Vinaigrette wird er zur Delikatesse. Deutschland ist eine wahrhaftige Spargel-Nation, denn nirgends ist das gesunde Edelgemüse so beliebt wie hier.

Spargel ist gesund und hat nur 18 Kilokalorien pro 100 Gramm. Damit zählt er zu den kalorienärmsten Gemüsearten. (Bildquelle: BVEO, cshutterstock)

Beginn der Spargelzeit variiert

Die Spargelernte findet in Deutschland jedes Jahr nur innerhalb eines kurzen Zeitraums statt, was dazu führt, dass Spargel eine nicht ganz günstige Delikatesse ist. Die Spargelzeit beginnt mit dem Erntebeginn gegen Mitte April. Ein exaktes Datum gibt es nicht, da der Start vom Wetter, der Region und der Ernte im Vorjahr abhängt.

Handelt es sich um ein warmes Jahr, beginnt die Spargelzeit früher, ist es kühler, ist von einem späteren Termin auszugehen. So gibt es auch regionale Unterschiede, denn in den wärmeren Bundesländern Bayern, Baden-Württemberg, dem Saarland und in Rheinland-Pfalz beginnt die Spargelzeit in der Regel etwas früher.

Die Spargelernte findet in Deutschland jedes Jahr nur innerhalb eines kurzen Zeitraums statt. (Bildquelle: BVEO, Hendrik Haase)

Ende der Spargelzeit am Johannistag

Der Stichtag für den letzten Erntetag hingegen ist genau definiert. Die Spargelzeit endet in Deutschland immer am 24. Juni, dem Johannistag. Der Grund dafür hat etwas mit der Ernte für das Folgejahr zu tun:

