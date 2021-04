Cartier Resources optioniert das Wilson-Projekt an Hawkmoon Resources und erhält im Gegenzug Cash, Aktien und einen NSR Somit konzentriert sich das Unternehmen nun auf die drei bestehenden Gold-Liegenschaften in Québec.

Hawkmoon Resources sichert sich Wilson-Goldprojekt

Cartier Resources (0,30 CAD | 0,20 Euro; CA1467721082) gibt das WIlson-Projekt nahe der Stadt Lebel-sur-Quévillon ab. Das Unternehmen hat dazu eine Options-Vereinbarung mit Hawkmoon Resources (0,12 CAD; CA4203221094) abgeschlossen. Demnach kann sich Hawkmoon das Projekt in den kommenden fünf Jahren komplett verdienen. Dazu muss der Options-Partner zum einen Cartier insgesamt 1 Mio. CAD in Cash zahlen (à 5 Raten) sowie 5 Mio. Hawkmoon-Aktien gewähren. Zudem muss Hawkmoon mindestens 6 Mio. CAD in das Wilson-Goldprojekt investieren sowie 24.000 Bohrmeter niederbringen. Mit dem Tag der Vereinbarung hat Cartier bereits 200.000 CAD sowie 700.000 Hawkmoon-Anteile erhalten. Cartier erhält zudem eine ...

