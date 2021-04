Die Ölpreise haben am Dienstagvormittag zugelegt. Gegen 11.25 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 65,93 US-Dollar und damit 0,43 Prozent mehr als zuletzt am Montag. Auch US-Öl der Sorte West Texas Intermediate (WTI) verteuerte sich um 0,78 Prozent auf 62,51 Dollar.Stützend dürfte die Nachfrageprognose des Gemeinsamen Technischen Komitees der OPEC+ (JTC) wirken, so die Rohstoff-Experten ...

