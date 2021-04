Der Hauptverband Papier- und Kunststoffverarbeitung (HPV) und die Gewerkschaft Verdi haben sich in der sechsten Verhandlungsrunde auf einen neuen Tarifvertrag geeinigt. Der Abschluss gelang nach über 17 Stunden dauernden Gesprächen in Berlin am frühen Sonntagmorgen. Zum 1. Mai 2021 sollen die Löhne, Gehälter und Ausbildungsvergütungen der Beschäftigten in der Papier, Pappe und Kunststoffe verarbeitenden Industrie um 1,5 % steigen; ab 1. Mai 2022 steigen die Entgelte um 2,4 %. Die Einigung sieht eine 24-monatige Laufzeit vor. Der Abschluss gilt vorbehaltlich der schriftlichen Zustimmung der Tarifvertragsparteien ...

