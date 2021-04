++ Europäische Märkte schwächeln leicht ++ DE30 scheitert erneut an einem Ausbruch über die 15.310-Punkte-Marke ++ Volkswagen stoppt einen Teil der Produktion in Mexiko ++ Die Aktienmärkte in Europa notieren am Dienstag leicht im Minus. Während die meisten europäischen Blue-Chip-Indizes zu Beginn der Sitzung entweder flach oder leicht höher notierten, begannen die Indizes später, sich nach unten zu bewegen. Die Aktien in Österreich entwickeln sich am schlechtesten, während die russischen Indizes zu den wenigen gehören, die heute steigen. Quelle: xStation 5 Die Situation beim ...

Den vollständigen Artikel lesen ...