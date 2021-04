DGAP-Ad-hoc: H&R GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Quartalsergebnis

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Geschäftsergebnisse zum Q1-2021 deutlich verbessert



27.04.2021 / 12:50 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Insiderinformation gem. Art 17 MAR Vorläufige Geschäftsergebnisse für das 1. Quartal 2021

H&R GmbH & Co. KGaA: Vorläufige Zahlen für Q1-2021 veröffentlicht EBITDA verbessert sich auf EUR 25,7 Mio. (Q1-2020: EUR 10,7 Mio.)

Umsatz mit EUR 241,4 Mio. unter Vorjahresvergleichsquartal

Positiver Trend über Jahreswende fortgeführt, Vorjahresvergleichsquartal deutlich übertroffen Salzbergen, 27. April 2021. Die H&R GmbH & Co. KGaA (kurz H&R KGaA; DE000A2E4T77) hat im ersten Quartal 2021 nach vorläufigen Berechnungen mit EUR 25,7 Mio. (Q1/2020: EUR 10,7 Mio.) ein operatives Ergebnis (EBITDA - Konzernergebnis vor Steuern vom Einkommen und Ertrag, sonstigen Finanzierungserträgen und -aufwendungen sowie Abschreibungen und Wertminderungen und Zuschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen) deutlich über dem Vorjahresniveau erreicht. Auch das bereits sehr gute Vorquartal Q4/2020 (EBITDA EUR 25,1 Mio.) wurde noch einmal leicht verbessert. Das EBIT betrug EUR 13,2 Mio. (Q1/2020: EUR -2,0 Mio.), das Ergebnis vor Steuern (EBT) EUR 11,3 Mio. (Q1/2020: EUR -3,7 Mio.). Unter dem Strich belief sich das Konzernergebnis der Aktionäre auf EUR 7,2 Mio. (Q1/2020: EUR -4,7 Mio.). Auch hier zeigt sich eine zusätzliche Verbesserung zum Schlussquartal 2020 (Konzernergebnis der Aktionäre EUR 5,8 Mio.). Erzielt wurde das Ergebnis bei Umsätzen in Höhe von EUR 241,4 Mio. Dies sind rund 6,9 % weniger als im vergangenen Jahr (Q1/2020: EUR 259,4 Mio.). Ausschlaggebend dafür waren geringere Abnahmemengen. Allerdings zeigt sich auch bei den Umsatzerlösen ein Anziehen verglichen zum Schlussquartal 2020. Cashflow im Q1/2021 unter Druck Trotz eines positiven Konzernergebnisses blieb der operative Cashflow im ersten Quartal 2021 mit EUR -4,0 Mio. negativ (Q1/2020: EUR 2,9 Mio.). Ursächlich war vor allem die Entwicklung des Rohstoffpreises, der zu einem höheren Net Working Capital - Bedarf führte. Der Free Cashflow schloss ebenfalls negativ, zeigte sich jedoch mit EUR -12,3 Mio. (Q1/2020: EUR -22,2 Mio.) um fast EUR 10,0 Mio. verbessert. Ergebniserholung vor allem durch Raffineriegeschäft getragen Die Raffinerien des Segments REFINING setzten im Auftaktquartal 2021 niedrigere Mengen als im Vorjahr ab. Die Umsätze verringerten sich entsprechend auf EUR 144,5 Mio. (Q1/2020: EUR 170,7 Mio.). Auf der Ergebnisseite hingegen begünstigten stabile Produktpreise eine weitere Verbesserung. Das EBITDA des Segments lag bei EUR 17,5 Mio. (Q1/2020: EUR 5,0 Mio.). Die internationalen Standorte unseres SALES Segments hingegen erholten sich kräftig im Umsatz auf EUR 87,9 Mio. (Q1/2020: EUR 80,2 Mio.), allerdings blieb in diesem Segment die Ergebniserholung etwas verhaltener als bei den deutschen Raffinerien: Statt EUR 6,7 Mio. im Vorjahresvergleichsquartal wurde im ersten Quartal 2021 ein EBITDA von EUR 7,6 Mio. erzielt. Ein spürbar verbessertes EBITDA von EUR 0,9 Mio. (Q1/2020: EUR -0,1 Mio.) erzielte das Segment PLASTICS. Hier blieben die Umsätze von vorjährig EUR 11,0 Mio. mit EUR 10,9 Mio. im Q1/2021 konstant. Solide Eigenkapitalausstattung Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Ende des ersten Quartals 2021 auf EUR 813,3 Mio. (31.12.2020: EUR 745,7 Mio.). Eine hohe Produktionsauslastung der Raffineriestandorte und steigende Rohstoffkosten sorgten auf der Aktivseite für ein höheres Vorratsvermögen, auf der Passivseite wirkte sich die Aufnahme des KfW-Unternehmerkredits auf die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus. Das Eigenkapital der Gesellschaft lag zum Bilanzstichtag bei EUR 362,0 Mio. (31.12.2020: EUR 346,9 Mio.). Es quotierte bei 44,5 % (31.12.2020: 46,5 %). Für eine vollständige Darstellung der Geschäftsentwicklung inklusive der Segmentberichterstattung und des Quartalsabschlusses verweist die H&R KGaA auf die am 14. Mai 2021 erscheinende Quartalsmitteilung 1/2021. Kontakt:

H&R GmbH & Co. KGaA, Leiter Investor Relations / Kommunikation, Ties Kaiser

Neuenkirchener Straße 8, 48499 Salzbergen

Tel.: +49 40 43218-321, Fax: +49 40 43218-390

Mail: ties.kaiser@hur.com

www.hur.com Die H&R GmbH & Co. KGaA:

Die im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notierte H&R GmbH & Co. KGaA ist als Unternehmen der Spezialchemie in der Entwicklung und Herstellung chemisch-pharmazeutischer Spezialprodukte auf Rohölbasis und in der Produktion von Präzisions-Kunststoffteilen tätig. Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen:

Diese Insiderinformation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Die zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse sind vielmehr abhängig von einer Vielzahl von Faktoren, sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, die in dieser Insiderinformation gemachten zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 27.04.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

