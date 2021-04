NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Hamborner Reit nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10,50 Euro belassen. Die Mieteingangsquote des Gewerbeimmobilien-Spezialisten habe sich im April mit 95,8 Prozent solide entwickelt, schrieb Analyst Thomas Rothäusler in einer ersten Reaktion am Dienstag. Beim Jahresziel für den operativen Gewinn (FFO) sei das Unternehmen auf einem guten Weg./tih/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2021 / 01:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2021 / 01:59 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFXDE000A3H2333