DJ MARKT USA/Wall Street weiter von Fed-Sitzung gefangen

Mit Beginn der zweitägigen US-Notenbanksitzung dürfte der lustlose Handel des Vortages am Dienstag in eine neue Runde gehen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen kaum veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Die zur Wochenmitte anstehenden Beschlüsse und Aussagen der US-Notenbank halten Anleger im Zaum. Zwar dürfte die Fed keine Änderungen an ihrem geldpolitischen Kurs vornehmen, doch angesichts steigender Konjunktur- und Inflationserwartungen bleiben Anleger skeptisch. Die US-Notenbank könnte früher als geplant zu einer Straffung gezwungen sein, heißt es.

Mit einem abermaligen Allzeithochs des S&P-500 und an der Nasdaq rufen die hohen Bewertungen auch immer mehr Mahner auf den Plan. Diese verweisen auf die anziehende Inflation sowie die dramatische Coronalage in Indien, aber auch in anderen Staaten. In vielen Schwellenländern gebe es überhaupt keine ernst zu nehmenden Impfkampagnen, heißt es. "Uns steht eine wichtige Woche mit Geschäftsberichten aus dem Technologiesektor bevor, dort wirken die Bewertungen etwas überdehnter als in anderen Sektoren", warnt Investmentstratege Stuart Rumble von Fidelity International.

Gleichwohl scheint die laufende Berichtssaison die hohen Bewertungen zu rechtfertigen, allein am Montag hatten 132 im breiten S&P-500 gelisteten Unternehmen Geschäftsbilanzen vorgelegt, 87 Prozent der Unternehmen schlugen dabei die Analystenschätzungen.

