EQS Group-News: Glarner Kantonalbank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Glarner Kantonalbank erneuert ihren Webauftritt glkb.ch



27.04.2021 / 14:09



Glarus, 27. April 2021 - Die Glarner Kantonalbank (GLKB) lanciert ihren neuen Webauftritt. Optisch gewinnt die Website glkb.ch mit einem frischen und modernen Design, während der Nutzen für die Webseitenbesucher in den neuen Strukturen und einer verbesserten Suchfunktion liegt. Nach einer mehrmonatigen Projektphase ist die Website glkb.ch der Glarner Kantonalbank online. Das Layout wurde komplett überarbeitet und der gesamte Inhalt wurde auf Zweckmässigkeit überprüft und angepasst. Das grundlegende Ziel der Überarbeitung war es, die Seite für die Besucherinnen und Besucher ansprechender zu gestalten, bessere Informationen zu liefern und mit einer guten Suchfunktion rasch zu den gewünschten Inhalten zu gelangen. Auf die Nutzung des e-Bankings hat der Relaunch der Website keine Auswirkungen; das Login befindet sich an gewohnter Stelle.

Einfache Handhabung

Der Relaunch der Website ermöglicht den Nutzerinnen und Nutzern, sich leichter auf glkb.ch zurechtzufinden. Mit neuen Strukturen und einer verbesserten Suchfunktion finden sie gezielt die gewünschten Inhalte. Die neue Website ist einfach zu bedienen und funktioniert auf allen Endgeräten. Dabei passt sich das Design und die Inhalte flexibel der Browsergrösse an. Die einladende Startseite informiert auf einen Blick zu aktuellen Themen oder zu publizierten News der Glarner Kantonalbank. Mit einer einfachen Navigationsstruktur bewegen sich die Nutzerinnen und Nutzer schnell und einfach durch die gewünschten Seiteninhalte. Möchten die Webseitenbesuchenden die Bank kontaktieren, so lassen sich die Kontaktinformationen jederzeit über das prominent platzierte Kontaktfeld aufrufen.

Grundstein gelegt für das GLKB Kundenportal

Die Glarner Kantonalbank freut sich, dass mit dem Relaunch der Website der Auftakt für eine innovative und zukunftsgerichtete Neuerung erfolgt ist. In einem nächsten Schritt wird die GLKB ein Kundenportal mit erweiterten Funktionalitäten für ihre Kundinnen und Kunden einführen. Die Informationen dazu erfolgen zu gegebener Zeit.

