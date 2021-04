Facebook - Geben die Q1-Zahlen der Aktie den nötigen Schub?

Richard Pfadenhauer,

Der Social Media-Konzern Facebook ist mit einer Marktkapitalisierung von 855 Milliarden US-Dollar längst ein Blue Chip unter den US-Technologiewerten. In den zurückliegenden Monaten verlor das Papier jedoch sichtlich an Dynamik. Vielmehr pendelt die Aktie seit Sommer vergangenen Jahres zumeist in einer Range zwischen 245 und 303 US-Dollar seitwärts. Dies könnte sich in den nächsten Tagen ändern.

Der Konzern wird Mitte der Woche Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal veröffentlichen. Ein großer Teil der Analysten ist dabei optimistisch gestimmt. So sehen täglich rund 1,8 Milliarden Nutzer bei Facebook nach Neuigkeiten. Instagram, ein Dienst zum Teilen von Bildern und Videos, wird inzwischen von mehr als einer Milliarde Nutzer monatlich aufgesucht. Den Nachrichtendienst WhatsApp nutzen weit über zwei Milliarden Mobilfunknutzer zur Kommunikation. Das große Netzwerk lockt vor allem die Werbekunden. Rund 85 Milliarden US-Dollar erwirtschaftete Facebook 2020 vor allem mit Werbung. Rund 29 Milliarden US-Dollar blieben vergangenes Jahr als Netto-Einkommen übrig.

Dennoch hinkt die Aktie der Entwicklung anderer Technologie-Riesen wie Alphabet deutlich hinterher. Schwachpunkt des Konzerns ist sicherlich der streng zentrierte Ansatz von Mark Zuckerberg. Schließlich ist die gesamte Gruppe von den Werbeeinnahmen abhängig. Eine Umstellung der Datenschutzbestimmungen bei WhatsApp und das bevorstehende Software-Update bei Apple drückt aktuell auf die Stimmung. Wer den neuen Bestimmungen von WhatsApp nicht bis Mitte Mai ausdrücklich zustimmt, kann den Dienst nicht mehr nutzen. Damit könnte Facebook Millionen von Nutzern Verlierern. In der kommenden Version von Apples Betriebssystems wird möglicherweise eine neue Datenschutzfunktion eingebaut. Danach sollen die Nutzer von iPhones und iPads künftig gefragt werden, ob sie Apps wie Facebook gestatten, Informationen zu Werbezwecken einholen zu dürfen. Veränderungen, welche die Werbeeinnahmen von Facebook bremsen und damit den Wachstumsmotor zum stottern bringen, lockt derzeit nur wenige Investoren zum Einstieg.

Gleichwohl steckt in Facebook großes Wachstumspotenzial. Nachdem einst die Übernahme von Snapchat scheiterte, kopierte Facebook kurzerhand Snapchats Ideen und sorgte damit für den Erfolg bei Instagram. Inzwischen ist Facebook in den Dating-Markt eingestiegen. Facebook verfügt über eine enorme Community. Wie der Börsengang der Dating-Plattform Bummel jüngst zeigte, boomt der Dating-Markt. Zudem kauft Facebook immer wieder Aktien im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar zurück. Nach Angaben von Thomson Reuters ist ein großer Teil der Analysten mittelfristig optimistisch für die Aktie gestimmt. Allerdings sind Rücksetzer nicht auszuschließen.

Chart: Facebook

Widerstandsmarken: 303,50/315,40 USD

Unterstützungsmarke: 246/260/278/296,40 USD

Die Aktie von Facebook bewegt sich seit Monaten weitgehend in einer Range zwischen 246 und 303,50 US-Dollar. Der jüngste Ausflug über die obere Begrenzung währte nicht lange und brachte die Aktie kürzlich wieder zurück in die Range. Aktuell notiert das Papier an der oberen Begrenzung des Seitwärtstrends. Gelingt der Ausbruch über die Marke besteht die Chance auf einen erneuten Anstieg auf 315,40 US-Dollar und im weiteren Verlauf sogar noch höher. Auf der Unterseite findet die Facebook-Aktie zwischen 278 und 296,40 US-Dollar eine breite Unterstützungszone.

Facebook in USD; Tageschart (1 Kerze = 1 Tag)

Betrachtungszeitraum: 01.05.2020 - 27.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Facebook in USD; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 27.04.2015 - 27.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Tradingmöglichkeiten

