FRANKFURT (Dow Jones)--Die Eigentümerfamilie von Hella prüft einem Magazinbericht zufolge den Verkauf des Autozulieferers. Wie das Manager Magazin unter Berufung auf mit dem Vorhaben Beteiligte berichtet, hat die Investmentbank Rothschild im Auftrag der Familie Hueck mögliche Käufer aus der Branche sowie Finanzinvestoren angesprochen und um Angebote gebeten. Die Huecks halten rund 60 Prozent an dem MDAX-Konzern.

Der Prozess stehe noch ganz am Anfang und könnte auch noch scheitern, so ein Informant aus Finanzkreisen gegenüber dem Magazin. Das erste Interesse sei hoch. Die Aktie der Hella GmbH & Co KGaA verteuert sich infolge des Berichts um rund 9 Prozent.

Das Unternehmen und auch der Gesellschafterausschuss wollten sich gegenüber dem Manager Magazin nicht äußern. Am Dienstagmittag war zunächst niemand bei Hella zu erreichen.

Die Familiengesellschafter haben ihre Anteile anlässlich des Börsengangs im Jahr 2014 gepoolt, können also nur gemeinsam vorgehen. Der Poolvertrag läuft noch bis 2024.

April 27, 2021 07:57 ET (11:57 GMT)

