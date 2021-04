Der US-Autobauer Tesla hat in der Nacht von Montag auf Dienstag seine Q1-Zahlen gebracht. Das siebte Quartal in Folge konnte das Unternehmen dabei schwarze Zahlen schreiben. Und obwohl alle Werte im Rahmen lagen, fehlten die bahnbrechenden News. Vorbörslich gerät die Aktie bereits unter Druck. So können Trader nun trotzdem profitieren.Nach dem monatelangen Höhenflug kam es ab Anfang Februar zu einer starken Korrektur. Innerhalb von einem Monat verlor die Tesla-Aktie in der Spitze knapp 40 Prozent. ...

