SAN FRANCISCO (IT-Times) - Eine Tochtergesellschaft des japanischen Automobilkonzerns Toyota Motor will die Unit für selbstfahrende Autos von Lyft übernehmen. Lyft Inc. (Nasdaq: LYFT) gab heute bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit Woven Planet Holdings Inc. ("Woven Planet"), einer Tochtergesellschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...