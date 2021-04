Mladá Boleslav/Moss (ots) - › Familie in Norwegen nimmt ersten weltweit ausgelieferten ŠKODA ENYAQ iV entgegen› Wichtiger Schritt auf dem Weg der Marke in die Elektromobilität› Auslieferungen des ENYAQ iV in skandinavischen Märkten angelaufen, West- und Zentraleuropa folgen sukzessiveŠKODA AUTO hat den weltweit ersten ENYAQ iV an eine Familie in Norwegen ausgeliefert. Mit dem ersten rein batterieelektrischen SUV unternimmt der tschechische Automobilhersteller den bislang größten Schritt bei der Umsetzung seiner Elektromobilitäts-Strategie. Nach dem Auslieferungsstart in den skandinavischen Märkten folgen West- und Zentraleuropa im Mai und Juni 2021.In Norwegen wurde der weltweit erste ENYAQ iV an Kunden ausgeliefert. Die Familie Espelund Talsæte nahm das Fahrzeug beim ŠKODA Partner in Moss entgegen.Martin Jahn, ŠKODA AUTO Vorstand für Vertrieb und Marketing: "Für uns ist die Übergabe des ersten ENYAQ iV in Kundenhand ein ganz besonderer Moment. Mit diesem Modell rollen wir die E-Mobilität bei ŠKODA in der Breite aus. Nach dem Marktstart in Skandinavien folgt in den nächsten Wochen der Auslieferungsstart in West- und Zentraleuropa. Ich freue mich, dass unser erstes rein elektrisches SUV die Familie überzeugen konnte und wünsche ihnen eine stets gute und sichere Fahrt und viel Freude mit ihrem neuen ENYAQ iV."Thomas Meiner, Direktor ŠKODA Norwegen, ergänzt: "Natürlich ist es ein großartiges Gefühl, den ersten ENYAQ iV an die neuen, stolzen Besitzer zu übergeben. Wir sind uns sicher, dass in den kommenden Wochen und Monaten viele weitere glückliche Besitzer unseres neuen SUV hinzukommen. 2021 kann für ŠKODA in Norwegen ein Rekordjahr werden und markiert einen großen Schritt der Marke in Richtung grüne Mobilität."Die Kunden, Silje Talsæte und ihr Partner Øyvind Espelund, spielten bereits länger mit dem Gedanken, auf ein vollelektrisches Auto umzusteigen. Das Paar hat sich aufgrund der Reichweite, des Raumangebots und des attraktiven Preises bewusst für den ENYAQ iV entschieden. Zum Zeitpunkt der Bestellung hatten sie sich das Modell nur virtuell angeschaut und zeigten sich bei der Fahrzeugübergabe beeindruckt: "Ich hatte ja bereits gehört, dass der ENYAQ iV geräumig ist. Dass der ŠKODA jedoch so viel Platz im Innenraum bietet, hätte ich nicht gedacht. Besonders begeistert bin ich vom großen Kofferraum - ein echtes Plus für uns als junge Familie", sagt Øyvind Espelund.Als erstes ŠKODA Serienmodell basiert der ENYAQ iV auf dem Modularen Elektrifizierungsbaukasten (MEB) aus dem Volkswagen Konzern. Das SUV erzielte im Test des European New Car Assessment Programme (Euro NCAP) die Höchstwertung von fünf Sternen (http://www.skoda-media.de/press/detail/3664/) und beim Insassenschutz das bislang beste Ergebnis überhaupt. Für sein Design wurde der ENYAQ iV kürzlich außerdem mit dem Red Dot Award ausgezeichnet (http://www.skoda-media.de/press/detail/3663).Nach dem Auslieferungsstart in den skandinavischen Märkten folgen in den kommenden Wochen West- und Zentraleuropa.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: Karel.Mueller@skoda-auto.deOriginal-Content von: Skoda Auto Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/28249/4900632