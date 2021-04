Palladium stellt mit seiner Preisdynamik gegenwärtig den "Rest" des Edelmetallsektors in den Schatten. Palladium stellt mit seiner Preisdynamik gegenwärtig den "Rest" des Edelmetallsektors in den Schatten. Aktuell fehlen nur noch "wenige Meter", um einen (weiteren) psychologisch relevanten Meilenstein zur erreichen. Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Palladium überschrieben wir am 22.04. noch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...