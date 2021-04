NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tesla nach dem Bericht zum ersten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 700 US-Dollar belassen. Der Elektroautobauer habe erneut ein gemischtes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Bruttomargen seien solide ausgefallen, das Ergebnis vor Zinsen und Steuern sowie der freie Barmittelzufluss hätten hingegen geschwächelt./ck/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.04.2021 / 20:21 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.04.2021 / 20:21 / ET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: US88160R1014

