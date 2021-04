SANTA MONICA/ LOS ANGELES (IT-Times) - Der Snapchat-Mutterkonzern Snap Inc. hat in diesem Jahr die zweite Akquisition durchgeführt und das 3D-Startup Pixel8earth gekauft. Snap Inc. (NYSE: SNAP), Muttergesellschaft des beliebten Messenger Snapchat, hat mit Pixel8earth einen 3D-Mapping-Entwickler übernommen,...

