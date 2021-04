DGAP-News: PALMER AG / Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung

27.04.2021 / 15:06

Aufgrund der aktuellen Pandemiesituation und daraus resultierender rechtlicher und gesundheitlicher Vorschriften und Bedenken behalten wir uns das Recht vor, alternativ die Versammlung via Videokonferenz durchzuführen. Die Entscheidung über die Verlegung des Präsenztermines in die Virtualität kann ab dem 28.04.2021 jederzeit bis zum Versammlungsdatum auf unserer Internetseite www.palmer.ag/Hauptversammlung.html

eingesehen werden. Evtl. Zugangsdaten erhalten Sie mit separater Einladungsmail. Bitte beachten Sie, dass evtl. Stimmrechtsvollmachten auch für die virtuelle Durchführung gelten. Alle Aktionäre haben die Möglichkeit, die Ausübung des Stimmrechts einem Bevollmächtigen zu übertragen. Bei dem Bevollmächtigten kann es sich um einen Mitaktionär oder um eine andere Person Ihres Vertrauens handeln. Als Anlage zur Einladung fügen wir Ihnen den Entwurf einer Vollmacht bei, den Sie uns bitte bis spätestens 04.05.2021 per Post oder E-Mail zurücksenden. Wenn Sie Fragen oder Anträge zur Hauptversammlung haben, bitten wir Sie, diese an den Vorstand der Palmer AG, Herrn Patrick Müller, zu richten. Zugänglich zu machenden Anträgen von Aktionären, die bis zum 30.04.2021 eingegangen sind, werden wir unverzüglich im Bundesanzeiger sowie auf unserer vorgenannten Internetpräsenz veröffentlichen. Anderweitig adressierte Anträge können wir nicht berücksichtigen. AGENDA ZUR HAUPTVERSAMMLUNG DER PALMER AG AM 06.05.2021 TOP 1 Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden TOP 2 Feststellung der Beschlussfähigkeit TOP 3 Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Palmer AG / Verwendung des Bilanzgewinns Die Unterlagen zum Jahresabschluss sind ab dem 30.04.2021 in den Geschäftsräumen der Palmer AG, Zeller Straße 30, 97082 Würzburg, zur Einsicht ausgelegt und können dort eingesehen werden. TOP 4 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2020 TOP 5 Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2020 TOP 6 Aufsichtsrats- und Vorstandsthemen, Nachruf zum Tod von Cornelius Palmer TOP 7 Sonstiges Würzburg, den 20.04.2021 Patrick Müller

Vorstand der Palmer AG

