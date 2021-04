Frankfurt (www.fondscheck.de) - Amundi erweitert das ETF-Angebot auf Xetra und dem Frankfurter Parkett, so die Deutsche Börse AG.Der Amundi iCPR Euro Corporate Climate Paris Aligned PAB UCITS ETF DR (C) (ISIN LU2300295396/ WKN A2QP8D) ermögliche Anlegern den Zugang zu festverzinslichen und auf Euro lautenden Unternehmensanleihen weltweit. Die Anleihen seien von Unternehmen begeben worden, die im Einklang mit den Zielen des Pariser Klimaabkommens agieren würden. Zur Aufnahme in den Index müssten die Schuldtitel eine minimale Restlaufzeit von einem Jahr, ein Investment-Grade-Rating sowie ein ausstehendes Mindestvolumen von 500 Millionen Euro vorweisen. ...

