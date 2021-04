Boston (www.fondscheck.de) - US-Investment-Grade-Anleihen litten im 1. Quartal 2021 unter den steigenden Treasury-Renditen, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.Die Nominalrenditen seien nun höher und die Spreads zu Staatsanleihen etwas breiter, was vor allem europäische Anleger ansprechen dürfte. Die Renditespreads zu Euro-Anleihen seien auf währungsgesicherter Basis auf Mehrjahreshochs. Eine Allokation in US-Anleihen sei also sinnvoll, aber um davon zu profitieren, wohin die Ströme fließen würden, sollte man sich auf ESG-Fonds konzentrieren. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...