Preview: Q1 dürfte einziges Quartal mit rückläufigem Umsatz und Ergebnis in 2021 gewesen sein



Am 12. Mai wird Masterflex die Zahlen für das Q1/21 berichten. Nachdem das erste Quartal im letzten Jahr nur zu einem kleinen Teil durch die Corona-Pandemie belastet wurde, rechnen wir nun mit einem geringeren Erlös und EBIT im Vergleich zum Vorjahr. Das Q1/21 dürfte jedoch das einzige Quartal mit rückläufigen Ergebniskennzahlen gegenüber 2020 sein. Unsere Prognosen zum Jahresauftakt sind nachfolgender Tabelle zu entnehmen.

Leichter Rückgang beim Umsatz antizipiert: Mit 19,1 Mio. Euro erwarten wir beim Erlös Einbußen von rund 1,4 Mio. Euro (-6,9% yoy) gegenüber dem Auftaktquartal des letzten Jahres, in dem die ersten Auswirkungen der Corona-Pandemie noch erfolgreich kompensiert werden konnten (Umsatz Q1/20 -2,9% yoy). Ab dem Q2/21 sollten die Umsätze jedoch deutlich über jenen des Vorjahres liegen, sodass wir für das Gesamtjahr von einem Erlöswachstum von 5,9% yoy ausgehen. Positiv hierfür stimmt uns auch das vom ifo-Institut jüngst ermittelte Geschäftsklima im für Masterflex wichtigen verarbeitenden Gewerbe (ifo-Geschäftsklima April 25,3; März 24,0; Februar 16,5). Laut Umfragen des Instituts lag der Wert damit zuletzt auf dem höchsten Stand seit Mai 2018.



EBIT-Marge sollte avisierte Margenexpansion andeuten: Beim EBIT rechnen wir für das erste Quartal ebenfalls mit einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr (MONe: 1,3 Mio. Euro; -34,6% yoy), der neben der geringeren Erlösbasis u.a. aus gestiegenen Rohmaterialkosten (Materialaufwandsquote MONe: 32,9% vs. 30,0% im Vorjahr) resultieren sollte. Dennoch dürfte die EBIT-Marge (MONe: 6,7%) deutlich oberhalb des Profitabilitätsniveaus der vergangen drei Quartale (1,7%; 2,8% und -2,7%) liegen und damit die für die kommenden Jahre erwartete Margenexpansion einläuten (MONe Ø EBIT-Marge 2021-2024e: 9,0%).



Fazit: Wir sehen die Aktie trotz des jüngst erfreulichen Kursverlaufs gerade aufgrund der antizipierten Margenexpansion, die sich in Q1/21 bereits andeuten sollte, weiterhin attraktiv bewertet. Mit einem EV/EBITDA 2022e von 7,5x notiert das Unternehmen immer noch mit einem Abschlag (ca. 14%) zum historischen Bewertungsniveau (Ø 5Y EV/EBITDA: 8,7x) bzw. einem Discount von 31% gegenüber der Peergroup (Median: 9,8x). Wir bestätigen daher unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von 9,00 Euro.





