Auf Basis vorläufiger Geschäftszahlen für das erste Quartal 2021 erzielte MLP ein vorläufiges Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) von knapp 22 Mio. Euro (Q1 2021). Dieser Wert liegt deutlich über dem Vergleichswert des Vorjahres (Q1 2020: 10,7 Mio. Euro). Bei einer insgesamt positiven operativen Entwicklung ist dies insbesondere auf die Steigerung im Vermögensmanagement zurückzuführen. Grundlage dafür ist neben einem deutlichen Anstieg des betreuten Vermögens und einem weiteren Wachstum im Neugeschäft eine deutlich über den Erwartungen liegende Zunahme der erfolgsabhängigen Vergütungen. Erfolgsabhängige Vergütungen fallen für die Wertentwicklung von Anlagekonzepten im Vermögensmanagement an und sind zu einem hohen Anteil ergebniswirksam. Der Umsatz-Effekt aus den erfolgsabhängigen Vergütungen belief sich im ersten Quartal 2021 auf rund 11,5 Mio. Euro (Q1 2020: 0,5 Mio. Euro). Hinzu kommt, dass sich der Aufwand aus Bewertungsergebnis und Risikovorsorge im ersten Quartal 2021 um 2,7 Mio. Euro gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres verringerte (Q1 2021: -0,9 Mio. Euro, Q1 2020: -3,6 Mio. Euro). Im Vorjahr war das EBIT des ersten Quartals durch eine erhöhte Risikovorsorge und coronabedingte Neubewertungen von Eigenanlagen belastet worden. Für das Gesamtjahr 2021 rechnet MLP trotz des deutlichen EBIT-Anstiegs im ersten Quartal 2021 weiterhin mit einem EBIT in einem Korridor zwischen 55 Mio. Euro und 61 Mio. Euro. Berücksichtigt sind dabei weiterhin bestehende Unsicherheiten durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den weiteren Geschäftsverlauf. Die vollständigen Zahlen zur Geschäftsentwicklung für das erste Quartal 2021 wird MLP planmäßig am 12. Mai 2021 berichten. Erfolgsabhängige Vergütungen, betreutes Vermögen und EBIT stellen alternative Leistungskennzahlen dar, die näher erläutert werden unter: https://mlp-se.de/investoren/mlp-aktie/kennzahlen/ Kontakt/mitteilende Person:

Jan Berg

Leitung Corporate Communications

Telefon: +49 6222 308 4595

