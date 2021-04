Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Nicht nur der DAX zeigt sich heute kaum bewegt, auch an der Wall Street ist bei den großen Indizes vorbörslich wenig los. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq sind leicht im Plus. Für Aufregung sorgt die Bilanzsaison. Bei den Einzelthemen geht es heute um BioNTech, McDonald's, Cheesecake Factory, Tyson Foods, Bitcoin, Coinbase, Apple und Churchill Capital IV. Andreas Deutsch, Chef vom Dienst beim Anlegermagazin DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.