Mit den gestern nachbörslich gemeldeten Zahlen von Tesla geht es in die heiße Phase der neuen Berichtssaison. Ab morgen stehen dann erst einmal Apple & Co. im Mittelpunkt des Anlegerinteresses. Grund genug, heute noch einmal einen Blick auf die Edelmetalle und aussichtsreiche Minen-Aktien zu werfen. Denn diese haben zuletzt wieder Fahrt aufgenommen und könnten die nächste starke Kursavance absolvieren. Die Luft raus ist kurzfristig wohl erst einmal aus der Tesla-Aktie. Zwar waren die Ergebnisse wirklich stark, doch die hohe Bewertung und die nachlassende Wachstumsdynamik sind ein Belastungsfaktor. Positive Signale für den Chip-Sektor lieferte derweil NXP Semiconductors. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.