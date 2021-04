Wien (www.fondscheck.de) - Viele Fonds verzeichneten im vergangenen Jahr dank der Erholung nach dem Corona-Crash eine beachtliche Wertentwicklung, so die Experten von "FONDS professionell".Der Mischfonds FvS Multiple Opportunities (ISIN LU0323578657/ WKN A0M430), Flaggschiff des Kölner Asset Managers Flossbach von Storch (FvS), habe nicht dazu gehört. Er habe das Jahr mit gerade einmal vier Prozent Plus beendet - und in der Folge die Bestnote im Fondsranking der Ratingagentur Scope verloren. "Im laufenden Jahr liegt der Fonds mittlerweile bei über fünf Prozent. Das ist, nach verhaltenem Start, sehr ordentlich", verteidige sich FvS-Co-Gründer Bert Flossbach im Interview mit dem "Handelsblatt". ...

