Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zum 1. Mai 2021 übernimmt Georg Niemeyer bei der Union Investment Real Estate GmbH in Hamburg die Leitung Datenmanagement, Reporting & Systeme, so die Union Investment Real Estate GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...