Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Franziska Schimke blickt auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauft. Zudem erfahren Sie, warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktie von Tesla. Der US-Elektroautobauer Tesla hat erneut einen Rekordgewinn eingefahren. Tesla schaffte im Auftaktquartal bereits das siebte Quartal in Folge mit schwarzen Zahlen. Ein wichtiger Faktor war einmal mehr der Handel mit Abgaszertifikaten, die andere Autobauer benötigen, um ihre Emissionsbilanz aufzubessern und so gesetzliche Vorgaben etwa in Kalifornien oder Europa zu erfüllen. Zudem trug die Bitcoin-Investitionen rund 100 Millionen Dollar zum Gewinn bei. Bei den Verkäufen steht Tui im Fokus. Während sich für normale Strand-Urlauber die Aussichten zunehmend aufhellen, bleibt die Lage für die Freunde von Kreuzfahrten noch trüb. TUI-Cruises hat nun beschlossen, alle Katalogreisen bis Ende Mai 2021 zu streichen. Dennoch kann die TUI-Aktie dank der neuen Öffnungsperspektiven ihre Aufwärtsfahrt fortsetzen.