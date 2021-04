Bonn (ots) - Am Vorabend seines 100. Amtstages wird US-Präsident Joe Biden seine erste Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses halten - und damit auch eine erste Bilanz seiner bisherigen Präsidentschaft ziehen. Biden folgt damit einer Einladung der Vorsitzenden des Repräsentantenhauses Nancy Pelosi, seine "Vision für die Bewältigung der Herausforderungen und Chancen dieses historischen Moments" darzulegen. Die erste Ansprache eines neu gewählten US-Präsidenten vor Senat und Repräsentantenhaus erfolgt traditionsgemäß innerhalb der ersten Wochen, gilt jedoch nicht als sogenannte "State of the Union" zur Lage der Nation, die erst im nächsten Jahr ansteht.



phoenix widmet den ersten 100 Tagen des neuen US-Präsidenten eine eigene Themennacht und zeigt die Rede von Joe Biden sowie die im Anschluss erwartete Gegenrede des republikanischen Senators Tim Scott in der Nacht zu Donnerstag ab 3.00 Uhr live. Die Reden werden im Zweikanalton als deutsche Übersetzung und im Original gesendet. Durch die Sondersendung führt phoenix-Moderator Florian Bauer, der das Ereignis gemeinsam mit Prof. Christiane Lemke, Leiterin Internationale Beziehungen an der Leibniz Universität Hannover, einordnen und analysieren wird. Direkt aus Washington ist ARD-Korrespondentin Caroline Imlau zugeschaltet, die ihrerseits eine Einschätzung zur politischen Stimmung in den USA geben wird.



Mehr Informationen zu dieser Themennacht finden Sie unter: https://ots.de/LeagNi



Pressekontakt:



phoenix-Kommunikation

Telefon: 0228 / 9584 192

kommunikation@phoenix.de

Twitter.com: phoenix_de



Original-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4900812

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de