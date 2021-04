Die Vienna Insurance Group (VIG) bemüht sich weiterhin um den in Ungarn blockierten Kauf des Osteuropa-Geschäfts des niederländischen Versicherer Aegon. Laut Finanznachrichtenagentur Bloomberg könnte eine Lösung darin bestehen, dass ein ungarischer Partner - etwa der Staat selbst - mit in den Deal aufgenommen werden könnte, um den Widerstand in Budapest damit zu überwinden.Die VIG hatte am 6. April ...

Den vollständigen Artikel lesen ...