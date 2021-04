EQS Group-News: Energiedienst Holding AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

www.energiedienst.ch 27. April 2021 Presseinformation Energiedienst Holding AG: Generalversammlung bestätigt Thomas Kusterer als Verwaltungsratspräsident und genehmigt Jahresabschluss 2020 - Mit Geschäftsjahr 2020 trotz Corona-Pandemie sehr zufrieden

- Dividende von CHF 0,75 je Aktie genehmigt Laufenburg. Die Aktionäre der Energiedienst Holding AG genehmigten an der 113. ordentlichen Generalversammlung heute (27. April 2021) eine Dividende in Höhe von CHF 0,75 je Aktie. Ebenso genehmigte die Generalversammlung unter dem Vorsitz des Verwaltungsratspräsidenten Thomas Kusterer den Jahresbericht, die Jahresrechnung 2020, die konsolidierte Jahresrechnung 2020 sowie den Vergütungsbericht 2020. Die Versammlung erteilte den Mitgliedern des Verwaltungsrates und der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung. Aufgrund der vom Bundesrat verordneten Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor dem Corona-Virus gaben die Aktionäre ihre Stimmen ausschliesslich über den unabhängigen Stimmrechtsvertreter ab. Die Aktionärinnen und Aktionäre erteilten dem unabhängigen Stimmrechtsvertreter im Vorfeld die Vollmacht mit ihren Stimmweisungen. Vertreten waren 94,6 Prozent der mit Stimmrecht eingetragenen Aktien. Die Zahl der registrierten Energiedienst-Aktionäre beträgt aktuell 1.607. Bei den Verwaltungsratswahlen wurden die bisherigen Mitglieder Phyllis Scholl, Philipp Matthias Bregy, Ralph Hermann, Pierre Kunz, Dr. Christoph Müller und Marc Wolpensinger bestätigt. Neu in den Verwaltungsrat wählte die Generalversammlung Peter Heydecker. Er folgt Dr. Georg-Nikolaus Stamatelopoulos, der nicht mehr kandidierte. Thomas Kusterer wurde erneut zum Präsidenten des Verwaltungsrats gewählt. "Das Jahr 2020 war von der Corona-Pandemie geprägt. Mit dem Jahresergebnis sind wir trotz der Pandemie sehr zufrieden. Die Dividende bleibt stabil. Danke an unsere Mitarbeitenden, die in dieser anspruchsvollen Zeit, sehr engagiert weiter dafür sorgen, dass die Energieversorgung für die Gesellschaft gesichert ist", betont Thomas Kusterer. "Natürlich hat sich Corona auch auf uns ausgewirkt. Den deutlichen Rückgang des Stromabsatzes im Geschäftskundenbereich während der Lockdowns konnten jedoch viele positive Effekte kompensieren. Wir haben ein relativ gutes Ergebnis erzielt und konnten unsere EBIT-Erwartung für das Jahr 2020 fast realisieren. Unsere Strategie, die darauf abzielt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit zu fördern, zahlt sich nun auch unternehmerisch aus. Unser Streben, unsere Kunden mit unseren Produkten und Dienstleistungen zu unterstützen, selbst klimaneutral zu werden, trifft auf Akzeptanz," erläutert Jörg Reichert, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Energiedienst Holding AG. Die Generalversammlung erteilte den verantwortlichen Organen für die Tätigkeit im Geschäftsjahr 2020 Entlastung. Die KPMG AG, Basel, ist als Revisionsstelle für ein weiteres Jahr wiedergewählt. Die Aktionäre stimmten zudem im Rahmen der Verordnung gegen übermässige Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften (VegüV) den maximalen Vergütungen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung zu. Infos unter: www.energiedienst.de/investor



Unternehmensinformation

Die Energiedienst-Gruppe ist eine regional und ökologisch ausgerichtete deutsch-schweizerische Aktiengesellschaft. Als eines der ersten Energieunternehmen ist die Gruppe klimaneutral, indem sie CO 2 -Emissionen vermeidet und reduziert. Unvermeidbare CO 2 -Emissionen werden durch zertifizierte Klimaschutzprojekte ausgeglichen (energiedienst.de/klimaneutralität). Die als Klimaschutz-Unternehmen ausgezeichnete Energiedienst-Gruppe erzeugt Ökostrom aus Wasserkraft und vertreibt Strom sowie Gas. Eigene Netzgesellschaften versorgen die Kunden mit Strom. Durch klimaneutrale und ganzheitliche Energielösungen gestaltet sie den Wandel in der Energiewelt. Dazu gehören Produkte und Dienstleistungen in den Bereichen Photovoltaik, Wärme und Elektromobilität einschliesslich E-CarSharing. Die Energiedienst-Gruppe beliefert über 270.000 Kunden mit Strom. Sie beschäftigt rund 1.000 Mitarbeitende, davon etwa 50 Auszubildende. Zur Gruppe gehören die Energiedienst Holding AG, die Energiedienst AG, die ED Netze GmbH, die Messerschmid Energiesysteme GmbH, die my-e-car GmbH, die EnAlpin AG, Tritec AG und die winsun AG. Die Energiedienst Holding AG ist eine Beteiligungsgesellschaft der EnBW Energie Baden-Württemberg AG (Karlsruhe). Mehr Infos unter: www.energiedienst.de/presse

