Der kompakte Radiallüfter RVE45 mit inte-grierter Elektronik ist für Anwendungen ausgelegt, in denen dynamische Luftförderung und hohe Drücke benötigt werden, wie z. B. in Vakuumhebern, mobilen Absauganlagen, Brandmeldeanlagen und der Verpackungs-technik. Sein dynamischer EC-Innenläufer-motor unterstützt die Anpassung auf schnelle Druckveränderungen und wechselt schnell und sicher zwischen hohem und erheblich reduziertem Druck. Der RVE45 setzt Dreh-zahländerungen von 0 auf 36.500 U/min in weniger als 500 ms um. Der strömungs-technisch und motorseitig auf Dynamik optimierte Radiallüfter erzeugt so über 4.600 Pa und ist dennoch klein, leicht und leise.

