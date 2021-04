Podcaster können per Spotify jetzt bezahlte Abonnements anbieten. Das Feature ist vor allem für Bonus-Content gedacht. Spotify hat in letzter Zeit in Podcasts investiert und sie prominenter platziert. Das soll sich jetzt auszahlen. Mit einer Reihe an Features will Spotify neue Möglichkeiten zur Monetarisierung von Podcasts einführen. Als ersten Schritt werden bezahlte Podcasts-Abos eingeführt, wie Spotify mitteilt. Abo ab 2,99 Dollar Über Spotifys Podcast-Plattform Anchor können Podcaster Episoden markieren, die...

