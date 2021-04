The following instruments on XETRA have their last trading day on 27.04.2021

Die folgenden Instrumente auf XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.04.2021



ISIN Name

IE00BDFBTK17 VanEck Vectors UCITS ETFs plc

IE00BDFBTR85 VanEck Vectors UCITS ETFs plc

