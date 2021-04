Tagesausblick für 28.04.: DAX fehlen Impulse. Banken gefragt!

Richard Pfadenhauer,

HypoVereinsbank onemarkets

Investoren haben sich heute mit größeren Engagements zurückgehalten. Es fehlten schlicht die signifikanten Impulse. So pendelte der DAX heute in einer engen Range um den gestrigen Schlusskurs. In den kommenden Tagen könnte sich dies ändern. Die Fed-Sitzung findet statt und zahlreiche US-Techwerte werden Zahlen für das abgelaufene Quartal veröffentlichen.

Der Anleihemarkt tritt weiter auf der Stelle. Dies gilt auch für die Notierungen der Edelmetalle. Durchwachsene Wirtschaftsdaten liefern keine signifikanten Impulse und im Vorfeld der Fed-Sitzung halten sich Investoren zurück.

Unternehmen im Fokus

Die Deutsche Post profitierte von guten Zahlen des Konkurrenten UPS. Die Hella-Familie prüft verschiedenen Meldungen zufolge den Verkauf der Anteile. Die Nachricht sorgte für eine wahre Kursexplosion des MDAX-Werts. Die Aktie von Rational bestätigte den Ausbruch über die Widerstandsmarke von Euro 700. Trivago vermittelt künftig auch Urlaubsreisen von TUI. Das sorgte für einen Kursaufschlag von knapp fünf Prozent. Uniper legte nach guten Zahlen und einem verbesserten Ausblick deutlich zu. Varta stieg über die 10- und 20-Tage-Durchschnittslinie. Tesla konnte mit den Quartalszahlen nicht überzeugen.

Aus Europa veröffentlichen morgen unter anderem Beiersdorf, Covestro, Delivery Hero, Deutsche Bank, GlaxoSmiothKline, Kion, Puma, Sanofi und Symrise Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. Aus den USA kommen unter anderem Apple, Boeing, eBay, Facebook und Ford Motors mit Quartalszahlen.

Wichtige Termine

Deutschland - GfK-Konsumklimaindex

Frankreich - Verbrauchervertrauen

Chart: DAX

Widerstandsmarken: 15.325/15.400/15.510 Punkte

Unterstützungsmarken: 14.900/15.010/15.130 Punkte

Der DAX schwächelte anfangs. Im Bereich von 15.220 Punkten fing sich der Index allerdings wieder und pendelte anschließend zwischen 15.220 und 15.270 Punkten. Damit setzte der DAX den Seitwärtstrend der vergangenen Tage fort. Größere Bewegungen zeigen sich frühestens bei einem Ausbruch über 15.325 Punkte oder unter 15.130 Punkte.

DAX in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 10.03.2021- 27.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 28.04.2014- 27.04.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

Inline-Optionsscheine auf DAX Index für eine Spekulation auf eine Seitwärtsbewegung des Index

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR untere Barriere in Punkten obere Barriere in Punkten Letzter Bewertungstag DAX Index HR03Q2 7,64 10.000 16.000 17.06.2021 DAX Index HR2LRU 4,12 9.800 15.600 17.06.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; 27.04.2021; 17:42 Uhr

Weitere Hebelprodukte für Spekulationen auf eine Auf- oder Abwärtsbewegung beziehungsweise Seitwärtsbewegung des DAX finden sie hier..

Cashback Trading - wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss.

Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

