- Abgeleitete Mineralressource von nunmehr 3,15 Mio. Unzen Gold (41,316 Mio. Tonnen mit Gehalt von 2,37 g/t Gold) innerhalb des Grubenmodells (modelliert auf Basis eines Goldpreises von 1.500 USD/Unze)

Toronto (Kanada), den 27. April 2021 - Loncor Resources Inc. (TSX: LN, OTCQX: LONCF, FWB: LO51) ("Loncor" oder das "Unternehmen") freut sich, eine Steigerung der Mineralressourcen bei der Lagerstätte Adumbi beim Imbo-Projekt (Loncor Beteiligung: 84,68 Prozent) in der Demokratischen Republik Kongo um 44 Prozent bekannt zu geben.

Im Vergleich zur abgeleiteten Mineralressource von 2,19 Millionen Unzen Gold (28,97 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,35 Gramm Gold pro Tonne), die im April 2020 beschrieben wurde (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 17. April 2020), haben weitere Bohrungen die abgeleitete Mineralressource bei Adumbi nunmehr um 44 Prozent auf 3,15 Millionen Unzen Gold (41,316 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,37 Gramm Gold pro Tonne) innerhalb eines Tagebau-Grubenmodells (modelliert auf Basis eines Goldpreises von 1.500 USD) gesteigert (siehe Abbildungen 1 und 2 unten).

84,68 Prozent dieser abgeleiteten Mineralressource besitzt Loncor anteilsmäßig über seine 84,68-Prozent-Beteiligung am Imbo-Projekt.

In der nachfolgenden Tabelle I ist die abgeleitete Mineralressource von Adumbi zusammengefasst, die auf einem In-Situ-Block-Cutoff-Gehalt von 0,68 Gramm Gold pro Tonne für Oxid- und Übergangsmaterial bzw. von 0,72 Gramm Gold pro Tonne für frisches Material basiert und innerhalb eines optimierten Grubenmodells begrenzt ist, welches auf einem Goldpreis von 1.500 USD pro Unze basiert.

Tab. I: Abgeleitete Mineralressource der Lagerstätte Adumbi nach Materialtyp

(Stand: 27. April 2021)

Materialtyp Tonnage (Tonnen) Gehalt (g/t Gold) Enthaltenes Gold (Unzen) Oxid 4.623.000 2,24 333.000 Übergang 3.674.000 2,53 299.000 Frisch 33.019.000 2,38 2.521.000 GESAMT 41.316.000 2,37 3.153.000

Anmerkung: Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

Peter Cowley, President von Loncor, sagte hinsichtlich der heutigen Steigerung der abgeleiteten Mineralressourcen bei Adumbi: "Diese beträchtliche Steigerung der Mineralressourcen innerhalb eines Grubenmodells (modelliert auf Basis eines Goldpreises von 1.500 USD) auf 3,15 Millionen Unzen Gold ist ein wichtiger Meilenstein für den Nachweis der potenziellen wirtschaftlichen Machbarkeit der Adumbi-Lagerstätte. Die Sensitivitäten zeigen, dass diese Mineralressource innerhalb des Grubenmodells solide ist und nicht stark auf Änderungen des Goldpreises reagiert. Die Goldmineralisierung ist in der Tiefe unterhalb des Grubenmodells offen, wo die Bohrungen fortgesetzt werden, um die Untertageressourcen zu beschreiben (siehe Abbildung 2 unten). Die Bohrungen bei Adumbi verdeutlichen auch, dass der Gehalt in der Tiefe zunimmt, was ein gutes Zeichen dafür ist, dass eine bedeutsame Untertageressource beschrieben werden kann. Sobald die Bohrungen im zweiten Quartal 2021 abgeschlossen sind, werden wir eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (Preliminary Economic Assessment, die "PEA") in Angriff nehmen, um die potenzielle wirtschaftliche Machbarkeit von Adumbi zu ermitteln."

Diese Mineralressourcenbewertung wurde vom unabhängigen geologischen Berater des Unternehmens, Minecon Resources and Services Limited ("Minecon"), durchgeführt. Die aktualisierte Schätzung für Adumbi basierte auf den zusätzlichen Bohrungen und einer Überprüfung der Adumbi-Lagerstätte, einschließlich der Neumodellierung, des Gehalts und der Berücksichtigung der CIM-Anforderung, wonach Mineralressourcen "vernünftige Aussichten auf einen wirtschaftlichen Abbau" aufweisen müssen.

In der aktualisierten Mineralressource enthaltene Bohrergebnisse

Es wurden weitere sechs Kernlöcher auf insgesamt 2.557,25 Metern gebohrt, wobei der Schwerpunkt zunächst auf Gebieten innerhalb des Grubenmodells lag, in denen keine ausreichenden Bohrungen durchgeführt worden waren, um die Mineralressourcen zu beschreiben. Spätere Bohrungen wurden und werden in der Tiefe unterhalb des Tagebau-Grubenmodells durchgeführt, um potenzielle Untertage-Mineralressourcen zu beschreiben.

In der nachfolgenden Tabelle II sind die Bohrergebnisse zusammengefasst, die in die Mineralressource vom 27. April 2021 integriert wurden:

Tab. II: Ergebnisse des Kernbohrlochs des Bohrprogramms 2020/21

Bohrloch Von (m) Bis (m) Mächtigkeit des Abschnitts (m) Gehalt (g/t) Gold LADD001 202,58 223,35 20,77 1,72 LADD001 231,27 237,17 5,90 1,89 LADD001 251,27 258,60 7,33 5,80 LADD001 295,25 298,70 3,45 2,10 LADD001 301,62 321,95 20,33 2,47 LADD001 einschließl. 317,11 321,95 4,84 5,40 LADD003 224,55 235,00 10,45 3,88 LADD003 253,50 286,80 33,30 3,25 LADD003 einschließl. 253,50 259,20 5,70 7,00 LADD003 einschließl. 277,73 286,80 9,07 5,11 LADD004 429,00 457,00 28,00 3,26 LADD004 einschließl. 432,00 436,90 4,90 6,96 LADD004 einschließl. 450,62 454,15 3,53 8,30 LADD004 473,80 478,40 4,60 2,07 LADD004 505,85 526,15 20,30 2,83 LADD004 einschließl. 506,85 513,40 6,55 4,64 LADD004 einschließl. 523,85 526,15 2,30 7,25 LADD006 299,37 302,25 2,88 2,64 LADD006 308,00 309,00 1,00 21,20 LADD006 322,10 337,30 15,20 1,67 LADD006 353,35 357,85 4,50 3,25 LADD007 99,95 107,80 7,85 1,45 LADD007 540,62 596,05 55,43 2,76 LADD007 einschließl. 583,60 596,05 12,45 8,11 LADD007 607,90 611,27 3,37 4,61 LADD008 235,05 278,15 43,1 1,68 LADD008 291,8 298,9 7,1 1,34 LADD008 305,15 305,93 0,78 21,8 LADD008 323,8 338,78 14,98 3,62 LADD008 einschließl. 335,75 338,78 3,09 13,28

Anmerkungen: 1. Schätzungen zufolge belaufen sich die wahren Mächtigkeiten der mineralisierten Abschnitte für die Kernbohrlöcher LADD001, LADD003, LADD004, LADD006, LADD007 und LADD008 auf 82, 80, 81, 95, 89 bzw. 62 Prozent der in der obigen Tabelle angegebenen Mächtigkeiten.

2. Die Ergebnisse des tiefen Kernbohrlochs LADD009, das 32,15 Meter mit einem Gehalt von 6,17 Gramm Gold pro Tonne und 15,36 Meter mit einem Gehalt von 3,73 Gramm Gold pro Tonne enthielt, sind aufgrund des Zeitplans nicht in den aktualisierten Mineralressourcen enthalten.

3. Die Kernbohrlöcher LADD002 und LADD005 wurden abgebrochen, bevor sie eine mineralisierte Zone durchschnitten haben.

Kernaufzeichnungen und geologische Grenzen

Die Goldmineralisierung bei Adumbi befindet sich innerhalb einer GEF-(gebänderte Eisenformation)-Einheit mit einer Streichlänge von 850 Metern und einer Mächtigkeit von bis zu 130 Metern (siehe Abbildungen 3 und 4 unten: geologischer Plan und geologischer Querschnitt der Adumbi-Lagerstätte).

Vier Hauptzonen der Goldmineralisierung kommen innerhalb der GEF vor und befinden sich

- im oberen Teil der oberen GEF-Sequenz;

- im unteren Teil der oberen GEF-Sequenz, der vom kohlehaltigen Marker getrennt wird, der im Wesentlichen keine Mineralisierung aufweist;

- in der unteren GEF-Sequenz.

Es gibt eine hochgradigere Zone mit einer Goldmineralisierung, die als Replaced Rock Zone (die "RP Zone") bezeichnet wird und mit einer Alteration und strukturellen Deformation in Zusammenhang steht, die die primäre GEF-Struktur des Muttergesteins zerstört hat. Die RP Zone kommt im unteren Teil der oberen GEF sowie in der unteren GEF vor und überschreitet den kohlehaltigen Marker, der sich zwischen den oberen und unteren GEF-Zonen befindet - sowohl entlang des Streichens als auch neigungsabwärts.

Geologische Modellierung und Gehaltschätzung

Das 3-D-Modell von Adumbi wurde von Minecon in Zusammenarbeit mit den Geologen vor Ort anhand von Querschnitts- und horizontalen Plänen der Geologie sowie der Mineralisierung erstellt und diente zur Unterstützung der Erstellung des geologischen 3-D-Modells. Das Mineralisierungsmodell wurde innerhalb eines Drahtgitters mit einem Cutoff-Gehalt von 0,5 Gramm Gold pro Tonne begrenzt (siehe Abbildung 5 unten). Die Gehaltsinterpolation wurde mittels Folgendem durchgeführt:

- 2-m-Mischproben, die auf 18 g/t Gold gedeckelt wurden, um die Vertrauenswürdigkeit der Block-Gehaltschätzungen zu steigern

- Ordinary Kriging zur Interpolation von Gehalten in das Blockmodell

- Relative Dichten von 2,45 für Oxid, 2,82 für Übergangsgestein und 3,05 für Frischgestein wurden beim Blockmodell für die Tonnagenschätzung angewendet.

Parameter der Grubenoptimierung

Um die Tiefenausdehnung des geologischen Modells und etwaige Mineralressourcen einzuschränken, wurde eine Tagebaugrube für die Adumbi-Lagerstätte basierend auf den folgenden Parametern der Grubenoptimierung erstellt:

- Goldpreis von 1.500 USD/Unze

- Blockgröße: 8 × 8 × 8 m

- Anwendung einer minimalen Abbaumächtigkeit von 2 m und eines maximalen internen Endmaterials von 4 m

- Abbauverwässerung von 100 Prozent der Tonnen bei 95 Prozent des Gehalts

- Endgültiger Neigungswinkel von -45 Grad

- Metallurgische Gewinnungsraten von 95 Prozent für Oxid- und Übergangsmaterial bzw. 90 Prozent für Frischgestein (seit der Ressource vom April 2020 wurden keine weiteren metallurgischen Studien durchgeführt)

- Durchschnittliche Abbaukosten von 3,29 USD/t

- Durchschnittliche Verarbeitungskosten von 22,02 USD/t

- Durchschnittliche allgemeine und Verwaltungskosten von 4,20 USD/t

- Mineralressourcen unter Anwendung eines Block-Cutoff-Gehalts von 0,68 g/t Gold für Oxid- und Übergangsmaterial bzw. von 0,72 g/t Gold für frisches Material geschätzt, das durch eine Whittle-Grube begrenzt ist

- Kosten für Transport von Gold und Raffinierung von 4,5 Prozent des Goldpreises

- Seit der RPA-Studie von 2014 wurden keine weiteren Studien hinsichtlich des Abbaus mittels handwerklicher Arbeiten durchgeführt und dieselbe Menge an Material wurde von Minecon verwendet.

Sensibilitäten des Goldpreises

Die Sensibilitäten wurden im Bereich des Basisfalls mit einem Goldpreis von 1.500 USD pro Unze durchgeführt und die Tonnage sowie der Gehalt sind in der nachfolgenden Grafik zusammengefasst:

Diagramm der Änderungen von Tonnage/Gehalt in Bezug auf Sensibilitäten des Goldpreises

Änderungen von Gehalt und enthaltenem Gold bei der Adumbi-Lagerstätte mit zunehmender Tiefe

Die Panel-Bewertung der Mineralressource in 100-Meter-Intervallen ohne Grubenbeschränkung hat eine Zunahme des Goldgehalts mit der Tiefe ab 300 Metern gezeigt und verdeutlicht das Tiefenpotenzial der Adumbi-Lagerstätte. Tabelle III und das nachfolgende Diagramm zeigen den mit der Tiefe zunehmenden Gehalt der Adumbi-Ressourcen.

Tab. III: Mineralressource Adumbi, Panel-Bewertung in 100-m-Intervallen

TIEFE AB (m) TIEFE BIS (m) PANEL (m) TONNAGE (t) GEHALT (g/t) ENTHALTENES GOLD (Mio. Unzen) 0 100 100 9.052.000 2,25 0,65 100 200 200 10.482.000 2,03 0,6 200 300 300 9.388.000 1,91 0,58 300 400 400 8.331.000 2,29 0,61 400 500 500 7.853.000 2,82 0,71 500 600 600 3.959.000 3,56 0,45

Anmerkung: Geringe Tonnage für Panel 600 (500-600 m) aufgrund unzureichender Bohrdichte, die im Rahmen des laufenden Bohrprogramms angepeilt wird.

Die Adumbi-Lagerstätte befindet sich innerhalb des Imbo-Projekts von Loncor, das zwei weitere Lagerstätten umfasst: Kitenge und Manzako. Infolge der gesteigerten Mineralressource bei Adumbi beläuft sich die gesamte abgeleitete Mineralressource des Imbo-Projekts nunmehr auf 3,466 Millionen Unzen Gold (42,996 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,51 Gramm Gold pro Tonne) und ist in Tabelle IV unten zusammengefasst. 84,68 Prozent dieser abgeleiteten Mineralressource besitzt Loncor anteilsmäßig über seine 84,68-Prozent-Beteiligung am Imbo-Projekt.

Tab. IV: Abgeleitete Mineralressource für das Imbo-Projekt (Stand: 27. April 2021)

Lagerstätte Tonnage (t) Gehalt (g/t Gold) Enthaltenes Gold (Unzen) Adumbi 41.316.000 2,37 3.153.000 Kitenge 910.000 6,60 191.000 Manzako 770.000 5,00 122.000 GESAMT 42.996.000 2,51 3.466.000

Anmerkung: Die Zahlen wurden gerundet, weshalb die Summe möglicherweise nicht stimmt.

Zusammen mit dem unternehmenseigenen Projekt Makapela, das sich etwa 50 Kilometer nordwestlich des Imbo-Projekts befindet, belaufen sich die gesamten Mineralressourcen in den Konzessionsgebieten von Loncor im Ngayu-Gürtel nunmehr auf 4,016 Millionen Unzen an abgeleiteten Mineralressourcen (46,216 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,70 Gramm Gold pro Tonne) und 0,614 Millionen Unzen an angedeuteten Mineralressourcen (2,205 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,66 Gramm Gold pro Tonne).

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung (QA/QC)

Die Bohrkernproben für die Analyse wurden in Abschnitten von maximal einem Meter entnommen und mit einer Diamantsäge geteilt, wobei jeweils eine Hälfte des Kerns von den Geologen des Unternehmens in einen versiegelten Beutel gegeben und zur Probenaufbereitungsanlage des Unternehmens vor Ort gebracht wurde. Die Kernproben wurden dann zerkleinert, bis sie zu 80 Prozent eine Siebgröße von 2 Millimeter passierten. Anschließend wurden sie geteilt und eine Hälfte mit bis zu 1,5 Kilogramm Probengewicht wurde zu 90 Prozent auf eine Siebgröße von 75 Mikrometer pulverisiert.

Rund 150 Gramm der pulverisierten Probe wurden dann an die unabhängige Laboreinrichtung von SGS Laboratory in Mwanza (Tansania) überstellt. Die Goldanalyse erfolgte mittels Brandprobe an 50-Gramm-Teilproben. Etwaige hochgradige Analyseergebnisse, die mittels Brandprobe erzielt worden waren, wurden darüber hinaus durch eine Analyse mittels Siebbrandprobe verifiziert. Im Rahmen der QA/QC-Maßnahmen des Unternehmens wurden den Probenchargen vor der Übergabe an SGS Laboratory international anerkannte Norm-, Leer- und Doppelproben beigefügt.

Qualifizierter Sachverständiger

Herr Daniel Bansah, Chairman und Managing Director von Minecon, ist der "qualifizierte Sachverständiger" (wie dieser Begriff in National Instrument 43-101 definiert ist), der für die Mineralressourcenschätzungen und andere technische Informationen, die in dieser Pressemitteilung veröffentlicht werden, verantwortlich ist. Herr Bansah hat den Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Ein technischer Bericht gemäß National Instrument 43-101 von Minecon, der sich auf die Mineralressourcenschätzungen der Adumbi-Lagerstätte bezieht, die in dieser Pressemitteilung gemeldet werden, wird innerhalb der von National Instrument 43-101 vorgeschriebenen Frist auf SEDAR und EDGAR veröffentlicht werden.

Abb. 1: Vereinfachte Geologie des Imbo-Projekts

Abb. 2: Längsschnitt von Adumbi mit Blickrichtung Nordosten mit Bohrloch (Gehalt × Meter)

Abb. 3: Geologischer Plan der Adumbi-Lagerstätte

Abb. 4: Geologischer Querschnitt

Abb. 5: Querschnitt von Gehaltsblockmodell

Technische Berichte

Weitere Informationen zum Imbo-Projekt des Unternehmens (einschließlich der Adumbi-Lagerstätte) sind im technischen Bericht der Minecon Resources and Services Limited vom 17. April 2020 mit dem Titel "Independent National Instrument 43-101 Technical Report on the Imbo Project, Ituri Province, Democratic Republic of the Congo" enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov erhältlich.

Weitere Informationen zum Makapela-Projekt des Unternehmens und zu bestimmten anderen Konzessionsgebieten des Unternehmens im Ngayu-Goldgürtel sind im technischen Bericht der Venmyn Rand (Pty) Ltd vom 29. Mai 2012 mit dem Titel "Updated National Instrument 43-101 Independent Technical Report on the Ngayu Gold Project, Orientale Province, Democratic Republic of the Congo" enthalten. Eine Kopie dieses Berichts ist bei SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov erhältlich.

Über Loncor Resources

Loncor ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Ngayu-Grünsteingürtel im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo (die "DRK") gerichtet ist. Das Loncor-Team verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Arbeitserfahrung in der DRK.

Loncors wachsende Ressourcenbasis im Ngayu-Gürtel umfasst derzeit die Projekte Imbo und Makapela. Auf dem Imbo-Projekt verfügen die Adumbi-Lagerstätte und zwei benachbarte Lagerstätten über eine vermutete Mineralressource von 3,466 Millionen Unzen Gold (42,996 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 2,51 g/t Gold), wobei 84,68 Prozent dieser Ressource auf Loncor entfallen. Loncor führt derzeit ein Bohrprogramm bei der Lagerstätte Adumbi durch, um zusätzliche Mineralressourcen abzugrenzen.

Das Makapela-Projekt (das zu 100 Prozent im Besitz der Loncor ist und etwa 50 km vom Imbo-Projekt entfernt liegt) verfügt über eine angedeutete Mineralressource von 614.200 Unzen Gold (2,20 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 8,66 g/t Gold) und eine vermutete Mineralressource von 549.600 Unzen Gold (3,22 Millionen Tonnen mit einem Gehalt von 5,30 g/t Gold).

Loncor hat auch mehrere Joint Ventures mit Barrick (TSX: "ABX"; NYSE: "GOLD") im Ngayu-Gürtel. Die Joint-Venture-Gebiete liegen etwa 220 km südwestlich der großen Goldmine Kibali, die von Barrick betrieben wird. Gemäß den zwischen Loncor und Barrick geschlossenen Joint-Venture-Vereinbarungen leitet und finanziert Barrick die Exploration auf rund 2.000 km2 des Loncor-Geländes im Ngayu-Gürtel bis zum Abschluss einer vorläufigen Machbarkeitsstudie hinsichtlich etwaiger Goldentdeckungen, die den Investitionskriterien von Barrick entsprechen.

Vorbehaltlich der von der DRK gestellten Anforderungen an eine übertragene Beteiligung ("free carried interest") würde Barrick 65 Prozent etwaiger Entdeckungen erwerben, während Loncor die restlichen 35 Prozent gehören würden. Loncor wird von diesem Zeitpunkt an verpflichtet sein, seine anteilsmäßige Beteiligung an der Entdeckung zu finanzieren, um seine 35%ige-Beteiligung aufrechtzuerhalten, oder diese wird verwässert. Loncors Projekte Imbo und Makapela sind nicht Teil der Joint Ventures mit Barrick.

Nähere Informationen erhalten Sie auf unserer Website unter www.loncor.com oder über CEO Arnold Kondrat, Toronto (Ontario) unter der Rufnummer + 1 (416) 366 7300

Peter Cowley, President, United Kingdom +44 7904540876

John Barker, VP of Business Development, United Kingdom +44 7547 159 521

Vorsichtshinweis für US-Investoren

Die United States Securities and Exchange Commission (die "SEC") erlaubt US-Bergbauunternehmen, in ihren Berichten an die SEC nur jene Mineralvorkommen offenzulegen, die ein Unternehmen wirtschaftlich und legal abbauen oder produzieren kann. Das Unternehmen verwendet bestimmte Begriffe, wie z.B. "vermutete" "Ressourcen", die nach den Richtlinien der SEC für in den USA registrierte Unternehmen in ihren Berichten an die SEC streng verboten sind. U.S.-Investoren wird dringend empfohlen, die Offenlegung im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F, File No. 001- 35124, genau zu prüfen, der beim Unternehmen oder auf der Website der SEC unter http://www.sec.gov/edgar.shtml angefordert werden kann.

Warnhinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen. Alle Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen glaubt, erwartet oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft stattfinden werden oder können (einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, auf Aussagen zu Mineralressourcenschätzungen, potenziellen Mineralressourcenerhöhungen, dem Beginn einer vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung zur Bestimmung der potenziellen Wirtschaftlichkeit der Lagerstätte Adumbi, Bohrergebnissen bei der Lagerstätte Adumbi, potenzieller Mineralisierung, Explorationen im Rahmen der Joint-Venture-Abkommen mit Barrick, potenziellen Goldentdeckungen, Bohrzielen, Explorationsergebnissen sowie zukünftigen Explorationen und Erschließungen), sind zukunftsgerichtete Informationen. Diese zukunftsgerichteten Informationen spiegeln die aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen des Unternehmens wider, die auf Informationen basieren, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von den in den zukunftsgerichteten Informationen besprochenen abweichen, und selbst wenn solche tatsächlichen Ergebnisse realisiert oder im Wesentlichen realisiert werden, kann nicht garantiert werden, dass sie die erwarteten Konsequenzen oder Auswirkungen auf das Unternehmen haben werden. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den aktuellen Erwartungen abweichen, gehören unter anderem die Möglichkeit, dass zukünftige Explorations- (einschließlich Bohrungen) oder Erschließungsergebnisse nicht mit den Erwartungen des Unternehmens übereinstimmen; die Möglichkeit, dass sich Bohrprogramme verzögern; dass die Aktivitäten des Unternehmens durch die fortgesetzte Ausbreitung des jüngsten weit verbreiteten Ausbruchs von Atemwegserkrankungen, die durch einen neuartigen Stamm des Coronavirus ("COVID-19") verursacht werden, negativ beeinflusst werden könnten, einschließlich der Fähigkeit des Unternehmens, zusätzliche Finanzmittel zu beschaffen; Risiken in Zusammenhang mit der Explorationsphase der unternehmenseigenen Konzessionsgebiete; Ungewissheiten in Bezug auf die Verfügbarkeit und die Kosten von in Zukunft benötigten Finanzierungen; das Versagen bei der Festlegung der geschätzten Mineralressourcen (die Zahlen des Unternehmens zu den Mineralressourcen sind Schätzungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die angegebenen Goldgehalte produziert werden); Veränderungen auf den Weltgold- oder Aktienmärkten; politische Entwicklungen in der DRK; Goldgewinnung, die geringer sind als die, die aus den bisher durchgeführten metallurgischen Tests hervorgehen (es kann nicht garantiert werden, dass Goldgewinnungsraten in kleinen Labortests in großen Tests unter Vor-Ort-Bedingungen oder während der Produktion dupliziert werden); Währungsschwankungen; Inflation; Änderungen der Bestimmungen, die sich auf die Aktivitäten des Unternehmens auswirken; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichterlangung der erforderlichen Projektgenehmigungen; die Ungewissheiten bei der Interpretation von Bohrergebnissen und anderen geologischen Daten sowie die anderen Risiken, die unter der Überschrift "Risk Factors" und an anderer Stelle im Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 20-F vom 31. März 2021 angeführt sind. Der Jahresbericht kann auf SEDAR unter www.sedar.com und EDGAR unter www.sec.gov eingesehen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beziehen sich nur auf das Datum, an dem sie zur Verfügung gestellt werden, und das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, geltende Wertpapiergesetze schreiben dies vor. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen vernünftig sind, sind zukunftsgerichtete Informationen keine Garantie für zukünftige Leistungen und dementsprechend sollte aufgrund der darin enthaltenen Unsicherheit kein unangemessenes Vertrauen in solche Informationen gesetzt werden.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich der Mineralressourcenschätzungen

Bei den in dieser Pressemitteilung angeführten Zahlen zu den Mineralressourcen handelt es sich um Schätzungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass die angegebenen Goldmengen auch tatsächlich produziert werden. Solche Schätzungen sind Ausdruck von Einschätzungen, die auf Wissen, Bergbauerfahrung, Analyse von Bohrergebnissen und Branchenpraktiken beruhen. Gültige Schätzungen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht wurden, können sich erheblich ändern, wenn neue Informationen verfügbar werden. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Mineralressourcenschätzungen gut fundiert sind, sind Mineralressourcenschätzungen naturgemäß ungenau und hängen bis zu einem gewissen Grad von statistischen Schlussfolgerungen ab, die sich letztendlich als unzuverlässig erweisen können. Wenn solche Schätzungen ungenau sind oder in Zukunft reduziert werden, könnte dies wesentliche negative Auswirkungen auf das Unternehmen haben.

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Profitabilität. Es besteht keine Gewissheit, dass Mineralressourcen durch weitere Exploration zu Mineralreserven aufgewertet werden können.

Aufgrund der Ungewissheit, die mit vermuteten Mineralressourcen verbunden sein kann, kann nicht davon ausgegangen werden, dass alle oder ein Teil einer vermuteten Mineralressource als Ergebnis fortgesetzter Explorationen zu einer angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressource aufgewertet werden. Das Vertrauen in die Schätzung ist unzureichend, um eine sinnvolle Anwendung der technischen und wirtschaftlichen Parameter zu ermöglichen, um eine Bewertung der wirtschaftlichen Rentabilität zu ermöglichen, die einer öffentlichen Bekanntgabe würdig ist (außer unter bestimmten begrenzten Umständen). Vermutete Mineralressourcen sind von Schätzungen ausgeschlossen, die die Grundlage für eine Machbarkeitsstudie bilden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58073Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=58073&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA54179W3093Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA54179W3093