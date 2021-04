Halle/MZ (ots) - Niemand kann es Nagelsmann verübeln, dem Werben der Bajuwaren gefolgt zu sein. Der Hochbegabte ist durch herausragende Arbeit am Ziel. Mit erst 33 Jahren gilt er als einer der Top-Trainer Europas. Außerdem hat er nie ein Hehl daraus gemacht, dass der FCB sein Traumverein ist.



Sein baldiger Ex-Klub hatte keine Chance, ihn zu halten und wollte es auch nicht. Dafür war die Ablösesumme viel zu attraktiv. Außerdem funktioniert das RB-Geschäftsmodell genau in diesem Muster: Herausragende Talente entwickeln, in die Auslage stellen und gewinnbringend veräußern. Fußball-Kapitalismus eben.



