STEICO SE: Umsatzsprung im ersten Quartal 2021. EBIT mehr als verdoppelt. * Finaler Jahresabschluss 2020 bestätigt vorläufige Zahlen * Verwaltungsrat schlägt eine Dividende von 0,30 Euro je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vor Feldkirchen bei München, 27. April 2021 - Der STEICO Konzern (ISIN DE000A0LR936) hat heute den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 sowie die Zwischenmitteilung für das erste Quartal 2021 veröffentlicht. Geschäftsentwicklung 2020 Kennzahl 2020 2019 Umsatzerlöse 308,8 Mio. € 281,0 Mio. € Gesamtleistung (GL) 306,9 Mio. € 287,8 Mio. € EBITDA 57,0 Mio. € 56,7 Mio. € EBITDA-Marge in % GL 18,6 % 19,7 % EBIT 33,6 Mio. € 32,5 Mio. € EBIT-Marge in % GL 10,9 % 11,3 % Konzernjahresüberschuss 23,0 Mio. € 22,8 Mio. € Gewinn je Aktie 1,63 € 1,62 € Eigenkapitalquote in %

53,7 % Das erste Halbjahr 2020 war durch die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Restriktionen geprägt. Das zweite Halbjahr war hingegen durch eine dynamische Nachfragesteigerung gekennzeichnet, insbesondere nach Holzfaser-Dämmstoffen. Der deutsche Kernmarkt verzeichnete ganzjährig ein kontinuierliches Wachstum. Die meisten anderen Märkte, inklusive dem zweitgrößten Markt Frankreich, konnten im zweiten Halbjahr deutliche Aufholeffekte verzeichnen und das Gesamtjahr mit einem Umsatzplus abschließen. In Summe wurde ein Umsatzwachstum von 9,9% auf 308,8 Mio. € erzielt. Die Ergebnisse konnten trotz der anspruchsvollen Pandemie-Herausforderungen ebenfalls leicht zulegen. Das EBITDA beläuft sich auf 57,0 Mio. €, ein Plus von 0,5% gegenüber Vorjahr. Das EBIT liegt mit 33,6 Mio. € um 3,4% über Vorjahr. Beim Jahresüberschuss konnte mit 23,0 Mio. € eine Steigerung von 0,8% erzielt werden. Der Gewinn pro Aktie beträgt 1,63 € (Vorjahr: 1,62 €).

Umsatzsprung im ersten Quartal 2021. EBIT mehr als verdoppelt. Bauen und Dämmen mit Holz ist so attraktiv wie nie. In der Folge hat sich die dynamische Nachfragesteigerung auch im ersten Quartal 2021 fortgesetzt. Der STEICO Konzern konnte einen Umsatzsprung von 21,8% auf 90,6 Mio. € verzeichnen und zugleich die Ergebnisse überproportional steigern. Das EBIT stieg um 128,9% auf 13,8 Mio. €, der Periodenüberschuss liegt mit 8,7 Mio. € um 141,9% über dem Vorjahresquartal. Damit konnte STEICO das mit Abstand erfolgreichste erste Quartal der Unternehmensgeschichte realisieren. Um der steigenden Nachfrage weiterhin gerecht zu werden, betreibt STEICO derzeit das in Summe größte Investitionsprogramm der Unternehmensgeschichte. Mit Fokus auf Holzfaser-Dämmstoffe werden die Kapazitäten nicht nur an den bestehenden Standorten erweitert. Im polnischen Gromadka investiert STEICO zusätzlich in den Aufbau eines komplett neuen Dämmstoffwerks. Kennzahl Q1 2021 Q1 2020 Umsatzerlöse 90,6 Mio. € 74,4 Mio. € Gesamtleistung (GL) 88,3 Mio. € 72,5 Mio. € EBITDA 19,0 Mio. € 12,1 Mio. € EBITDA-Marge in % GL 21,5 % 16,7 % EBIT 13,8 Mio. € 6,0 Mio. € EBIT-Marge in % GL 15,6 % 8,3 % Periodenüberschuss 8,7 Mio. € 3,6 Mio. € Dividendenvorschlag Aufgrund der erfreulichen Geschäftsentwicklung schlägt der Verwaltungsrat der Hauptversammlung vor, den Bilanzgewinn 2020 der STEICO SE zur Ausschüttung einer Dividende von 0,30 € je Aktie zu verwenden (Dividende 2019: 0,25 € je Aktie). Das Volumen der Ausschüttung würde insgesamt 4.225.039,50 € betragen. Ausblick

Die Geschäftsführung blickt weiterhin sehr optimistisch auf das Gesamtjahr 2021 und sieht den Konzern für die Fortsetzung des Wachstums hervorragend aufgestellt. In Folge des sehr guten Jahresstarts werden die Erwartungen für das Gesamtjahr nach oben angepasst. Sofern sich aus der Pandemie-Entwicklung keine weiteren negativen Effekte ergeben, rechnet das Direktorium für 2021 mit einem Umsatzwachstum oberhalb von 15% und einer EBIT-Quote zwischen 13,0% und 15,0% (im Vergleich zur Gesamtleistung). Die vollständigen Berichte stehen unter www.steico.com/ir zum Download bereit.

Unternehmensprofil

Der STEICO Konzern entwickelt, produziert und vertreibt ökologische Bauprodukte aus nachwachsenden Rohstoffen. Dabei ist STEICO Weltmarktführer im Segment der Holzfaser-Dämmstoffe. STEICO ist als Systemanbieter für den ökologischen Hausbau positioniert und bietet als branchenweit einziger Hersteller ein integriertes Holzbausystem an, bei dem sich innovative Holztragwerke und ökologische Dämmstoffe ergänzen. Furnierschichtholz und Stegträger bilden die Tragwerkskomponenten des Systems. Zu den Dämmstoffen zählen flexible und stabile Holzfaser-Dämmplatten, Fassadendämmstoffe, sowie Einblasdämmung aus Holzfasern und Zellulose. Abdichtungsprodukte für die Gebäudehülle runden das Gesamtsystem ab. Seinen Kunden bietet der STEICO Konzern eine einzigartige Sortimentsvielfalt bis hin zur Vorfertigung kompletter Bauteile für den Holz-Elementbau. Die Produkte des Münchner Unternehmens finden beim Neubau und bei der Sanierung von Dach, Wand, Decke, Boden und Fassade erfolgreich Verwendung. STEICO Produkte ermöglichen den Bau zukunftssicherer, gesunder Gebäude mit besonders hoher Wohnqualität und einem gesunden Raumklima. So schützen STEICO Produkte zuverlässig vor Kälte, Hitze sowie Lärm und verbessern dauerhaft die Energieeffizienz der Gebäude. Kontakt Andreas Schulze

STEICO SE

Otto-Lilienthal-Ring 30

85622 Feldkirchen

Fon: +49-(0)89-99 15 51-548

Fax: +49-(0)89-99 15 51-704

E-Mail: a.schulze@steico.com

www.steico.com

