VPN Technologies gründet hundertprozentige Tochtergesellschaft für die strategische Entwicklung und Förderung von Wasserstoffforschung und -technologien



27.04.2021 / 20:33

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Dienstag, 27. April 2021) - VPN Technologies Inc. (CSE: VPN) (OTC Pink: SRBBF) (FSE: 6GQ1) ("VPN Technologies" oder das "Unternehmen"), ein aufstrebender Anbieter virtueller privater Netzwerklösungen (VPN), gibt die Gründung seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft Greentech Hydrogen Innovations Corp. ("Greentech Hydrogen") bekannt. Als eines seiner ersten Ziele wird Greentech Hydrogen Möglichkeiten erschließen, sowohl wissenschaftlicher Natur zur Kommerzialisierung, als auch in Bezug auf die Entwicklung von Produkten und Dienstleistungen . Hintergrund ist das Aufkommen zahlreicher langfristiger Wasserstoffunternehmungen aufgrund weltweiter energiepolitischer Ziele und Vorgaben. Jüngste Erkenntnisse deuten darauf hin, dass Wasserstoff letztlich ein Drittel des weltweiten Energiebedarfs decken könnte. Mitunter ist von einem Marktpotenzial von 10 Billionen Dollar die Rede. Nach Ansicht der Internationalen Agentur für erneuerbare Energien ("IRENA") ist Wasserstoff möglicherweise am besten geeignet, um 30% des weltweiten Energiebedarfs zu decken, der nicht leicht von fossilen Brennstoffen entkoppelt werden kann (selbst bei Elektrifizierung). Fernverkehr, städtischer Nahverkehr, Schienenverkehr, Schifffahrt sowie Luft- und Raumfahrt sind klare Kandidaten für die Einführung von Wasserstoff. Die kürzlich veröffentlichte "Wasserstoffstrategie für Kanada" beschreibt, wie das Land in den Bereichen Innovation, geistiges Eigentum und Industrie Führerschaft übernehmen kann. Kanada verzeichnet bereits mehr als die Hälfte der weltweit eingesetzten Brennstoffzellen in Bussen mit kanadischer Antriebstechnologie. Trotz der rasant ansteigenden Elektrifizierung in der gesamten Wirtschaft stammt rund ein Drittel der weltweiten energiebezogenen Emissionen aus Sektoren, für die es keine wirtschaftlichen Alternativen zu fossilen Brennstoffen gibt (IRENA, 2017). Diese Emissionen stammen hauptsächlich aus energieintensiven Industriesektoren und dem Güterverkehr. Paul Dickson, President & CEO von VPN Technologies, erklärte: "Durch die kürzlich erfolgte Ernennung der Wasserstoffexperten Ingleton, Cavaliere und Sengupta hat VPN Technologies nun Zugang zu der wissenschaftlichen Community, die sich auf die Weiterentwicklung umweltfreundlicher Technologien spezialisiert hat. Greentech Hydrogen wird als Betreibergesellschaft auf derzeit verfügbare Fördergelder zugreifen, bestimmte Vermögenswerte oder potenzielle zukünftige Akquisitionen halten und potenzielle Entdeckungen und Patente kommerzialisieren können." Über VPN Technologies Inc. VPN Technologies Inc. ist ein Anbieter von VPN-Diensten (Virtual Private Network) für den Einzelhandel und KMU. Das Flaggschiff des Unternehmens ist VPNLogix.com. Mehr über VPN Technologies erfahren Sie unter www.vpntech.ca oder wenden Sie sich an hello@vpntech.ca. Im Namen des Vorstandes, Paul Dickson,

President und CEO Zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemitteilung enthält unter Umständen zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung in Bezug auf das Geschäft und den Handel mit Stammaktien von VPN Technologies Inc. Die zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten wesentlichen Erwartungen und Annahmen des Managements des Unternehmens. Zwar hält das Unternehmen die Erwartungen und Annahmen, auf denen solche zukunftsgerichteten Informationen beruhen, für angemessen, jedoch sollte in diese zukunftsgerichteten Informationen kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden, da das Unternehmen keine Zusicherung geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen erfolgen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder anderweitig, sofern dies nicht nach den geltenden Wertpapiervorschriften erforderlich ist. Die kanadische Wertpapierbörse (CSE) hat den Inhalt dieser Pressemitteilung nicht überprüft, genehmigt oder abgelehnt. To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/81942 Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/81942

