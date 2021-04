Breaking News: Glow LifeTech - kommt jetzt die Zulassung für das Covid-Wundermittel ARTEMIC?!

Anzeige / Werbung

In klinischen Versuchen unter FDA-Auflagen hat dieser auf natürlichen Zutaten basierender Wirkstoffmix schwere Verläufe von an Covid erkrankten Patienten zu 100% unterbunden.

Nun steht dieser womöglich ganz kurz vor der Zulassung in Kanada.

Dass ArtemiC eine große Wirksamkeit gegen schwere Krankheitsverläufe von hospitalisierten Patienten bereithält, wurde in klinischen Studien bereits erwiesen. Nun strebt Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) die Zulassung in Kanada an. Man hat keine schlechten Karten, wie ich meine!

BREAKING NEWS: GLOW LIFETECH SUBMITS APPLICATION TO HEALTH CANADA FOR NATURAL HEALTH PRODUCT FOLLOWING SUCCESSFUL COVID-19 PHASE II CLINICAL TRIAL

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) freut sich bekannt zu geben, dass man am 11. März 2021 bei Health Canada einen Antrag auf Erteilung von Lizenzen für sein natürliches Gesundheitsprodukt (NHP) ArtemiC gestellt hat, das kürzlich erfolgreiche Ergebnisse in einer klinischen COVID-19-Phase-II-Studie erbrachte. Das Ansuchen ist gegenwärtig in Bearbeitung, einschließlich der unterstützenden Ergebnisse der klinischen COVID-19 Studie.

Die weltweite Nachfrage nach natürlichen, wissenschaftlich unterstützten Gesundheitsprodukten hat während dieser Pandemie neue Höchststände erreicht, und die von Health Canada zugelassene Produkte gelten weltweit als sicher, effektiv und von hoher Qualität. ArtemiC wird durch die klinischen Ergebnisse gegen COVID-19 unterstützt und stellt eine bedeutende Chance für Glow als natürliches, sicheres und wirksames Produkt dar, das in diesen herausfordernden Zeiten allgemein zugänglich gemacht werden kann. ROB CARDUCCI, CHIEF COMMERCIAL OFFICER VON GLOW LIFETECH LTD. (WKN: A2QRFS )

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat das exklusive Recht, ArtemiC in Kanada, den USA, Mexiko und allen karibischen Ländern zu vermarkten, zu verkaufen und zu vertreiben. ArtemiC ist ein klinisch getestetes Mundspray, das vier natürliche Wirkstoffe enthält: Artemisinin, Curcumin, Boswellia serrata und Vitamin C. Die Formulierung verwendet die sog. MyCell-Technologie, um die Bioverfügbarkeit und Wirksamkeit dieser natürlichen Wirkstoffe zu erhöhen. ArtemiC war eine gemeinsame Entwicklungsarbeit mit den strategischen Partnern von Glow, der Swiss PharmaCan AG und der MGC Pharma ("MGC"), und wird von MGC Pharma hergestellt.

In einer klinischen Studie, die unter FDA-Auflagen stattfand, nahmen 50 Personen, die alle an Covid-19 erkrankt waren, teil. 33 Erkrankte davon erhielten den Wirkstoff ArtemiC (zusätzlich zur normalen Behandlung), 17 Personen ein Placebo (zusätzlich zur normalen Behandlung). Keiner der mit ArtemiC unterstützten Patienten benötigte zusätzlichen Sauerstoff, mechanische Beatmung oder Intensivpflege, verglichen mit 23,4% in der Placebogruppe. ERGEBNISSE DER KLINISCHEN VERSUCHE MIT ARTEMIC

NEWS-FAZIT:

Das Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ArtemiC in Kanada zugelassen bekommt, daran gibt es für mich nicht den geringsten Zweifel und ich glaube, dass dies sehr kurzfristig passieren könnte. Das Präparat besteht ja hauptsächlich aus Artemisinin (gewonnen aus dem einjährigen Beifuß) und Kurkuma, Weihrauch und Vitamin C, alles natürliche Komponenten, die in Kanada schon zugelassen sind. Die spannende Frage ist, ob man es als eine Nahrungsergänzung, die klinisch geprüft gegen schwere Covid-Verläufe schützt, vermarkten kann. Durch die klinischen Versuche, die in Israel unter FDA-Auflagen durchgeführt wurden, ist die Chance gar nicht so klein und liegt meines Erachtens bei 60%-70%.

Es gibt sowohl haufenweise Beifuß- als auch Kurkuma-Präparate am Markt, aber der Umstand, dass die Wirkstoffe nicht wasserlöslich sind, führt dazu, dass der Großteil der Stoffe wieder vom menschlichen Körper ausgeschieden wird, bevor sie ihre heilende Wirkung entfalten können. Das Geheimnis, warum ArtemiC eine so sensationelle Wirkung entfaltet, liegt an der Zuführmethode mittels natürlicher Mizellen, die die sogenannte Bioverfügbarkeit um ein vielfaches erhöhen können.

Mit den klinischen Studien in der Tasche wird es ein Leichtes sein, dieses Produkt nach der Zulassung durch Health Canada zu vermarkten. Halb Kanada könnte sich aus rein präventiven Gründen einen oder zwei ArtemiC-Spays in die Hausapotheke stellen, weil ja der Teufel angeblich nicht schläft. Möglicherweise schützt dieser ja auch, wenn er früh genug eingenommen wird, schon vor einer Hospitalisierung, aber dies sollten weitere Tests aufzeigen können.

Kann dieser "Covid-Wunderspray" Hospitalisierungen und schwere Verläufe abwehren, so würde dies wohl der gesamten Pandemie den Schrecken rauben können. MEINUNG AUTOR

Auch die Frage, ob ArtemiC mit den verschiedenen Virusvarianten zurechtkommen wird, ist meiner Meinung nach obsolet, da das ArtemiC nicht das Virus selbst bekämpft, sondern nur die Auswirkungen, den Zytokinsturm, die lebensgefährliche Entgleisung des Immunsystems, der die schweren oder sogar tödlichen Verläufe der Covid-Erkrankung verursacht.

Wenn Sie wie ich glauben, dass der ArtemiC-Spray am nordamerikanischen Markt wie eine Bombe einschlagen könnte, dann wird es Zeit, ein Investment in Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) zu überlegen. MEINUNG AUTOR

GLOW LIFETECH LTD.*

WKN: A2QRFS , CSE: GLOW

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist eine ehemalige Tochtergesellschaft von Relay Medical (WKN: A2JQR0), die mittels "Spin-Off" separat and die Börse gebracht wurde. Relay Medical (WKN: A2JQR0) ist noch immer Großaktionär des Unternehmens, dessen "Flagship" eine natürliche Wirkstoffkombination ist, die dem Menschen über eine preisgekrönte Mizellentechnologie zugeführt wird (genannt ArtemiC), die in klinischen Versuchen 100% Wirkung in der Vermeidung von schweren Covid-Verläufen gezeigt hat. Die detaillierten Ergebnisse der unter FDA-Auflagen durchgeführten Studien kann man HIER einsehen.

TECHNOLOGIE:

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hat mit der Schweizer Firma Swiss PharmaCan AG ein Kommerzialisierungsabkommen unterzeichnet, bei dem Glow LifeTech die Exklusivrechte für die Herstellung und den Verkauf der patentierten und preisgekrönten MyCell-Inside-Technologie für eine moderne Arzneimittelverabreichung exklusiv für den nordamerikanischen Markt erhält.

Diese Mizellen-Methode wurde von einer Fachjury 2018 schon mit einem prestigeträchtigen Preis, dem CPhI Pharma Award, ausgezeichnet. - Kein Wunder, denn anders als andere Mizellen-Technologien ist diese nämlich auf natürlichen Grundstoffen aufgebaut und vollkommen geruchs- und geschmacksneutral. Dadurch können diese auch problemlos in Getränken, Tinkturen, Sprays, Schäume, Lebensmittel und Cremen eingebracht werden.

Natürliche Wirkstoffe werden mit der Mizellen-Technologie um ca. das 10-fache besser vom menschlichen Körper aufgenommen und auch weitaus schneller.

COVID-19

Jüngste Ergebnisse zeigen sich auch, wie eingangs bereits ausgeführt, als höchst erfolgsversprechend bei Covid-19-Erkrankungen durch die Verabreichung von ArtemiC, das auf der MyCell-Inside-Technologie basiert.

Nach der Zuführung von 2 x täglich ArtemiC verbesserte sich der Gesundheitszustand der Testgruppe sehr schnell, während er sich in der Placebogruppe drastisch verschlechterte.

Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) hält auch die Vermarktungsrechte an ArtemiC für Nordamerika. Relay Medical Reports Glow LifeTech Secures Exclusive North American Rights to ArtemiC Following Successful COVID-19 Phase II Clinical Trial

FAZIT:

Ein auf natürlichen Zutaten basierendes Mittel, das schwere Krankheitsverkäufe bei COVID-Patienten verhindert, würde wohl ein wesentlicher Teil sein, um in Zukunft ein entspannteres Leben führen zu können. Sind die Zulassungsbestrebungen von Erfolg gekrönt, und Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) ist danach in der Lage, mit dem Slogan "Hilft gegen schwere Covid-Verläufe" zu werben, so wird möglicherweise halb Kanada mal zur Sicherheit ein paar Fläschchen von dem Spray bestellen wollen.

Sehen Sie die mögliche Umsatzlawine auf Glow LifeTech Ltd. (WKN: A2QRFS) zurollen so wie ich? Dann ist eine Investition in dieses Wertpapier wohl eine Überlegung wert!

