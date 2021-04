SIKA ÜBERNIMMT FÜHRENDES KLEB- UND DICHTSTOFFGESCHÄFT IN JAPAN

Sika übernimmt Hamatite, die Klebstoffsparte von Yokohama Rubber Co., Ltd. Hamatite ist ein Marktführer in Japan und bietet Kleb- und Dichtstoffe für die Automobilindustrie und den Bausektor an. Mit der Übernahme verbessert Sika deutlich ihre Position im japanischen Markt und erhält einen umfassenderen Zugang zu allen grossen japanischen Automobilherstellern sowie ein erweitertes Sortiment an Dicht- und Klebstoffen für die japanische Bauindustrie. Hamatite, mit Sitz in Tokio, erzielte einen Jahresumsatz von umgerechnet CHF 160 Millionen. Die Transaktion erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung der Kartellbehörden.

Hamatite ist ein im japanischen Automobil- und Bausektor führender und sehr angesehener Zulieferer mit einer starken, renommierten Marke. Dank hochwertiger Produkte und einem landesweitem Vertriebsnetz unterhält das Unternehmen, das als beständiger, verlässlicher Geschäftspartner gilt, langjährige Beziehungen sowohl zu den japanischen Autoherstellern als auch zu seinen Kunden im Bausektor. Das Produktportfolio umfasst verschiedene Technologien wie beispielsweise Polyurethane, Heissschmelzklebstoffe und modifizierte Silikone. Japans Automobilhersteller bevorzugen die gut etablierte Marke Hamatite, wenn es um Scheibenkleben oder Applikationen mit Heissschmelzkleber geht. Anwendungsschwerpunkt in der Bauindustrie sind Dicht- und Klebstofflösungen für Aussenfassaden. Hamatite besitzt fünf Produktionswerke, der Hauptstandort befindet sich in Hiratsuka (Japan). Weitere Fertigungsstätten werden in Japan, China, Thailand und den USA betrieben.

Durch den Erwerb von Hamatite profitiert Sikas Automotive-Sparte direkt vom erweiterten Marktzugang zu allen wichtigen japanischen Automobilherstellern und kann den Anteil an Sika Lösungen pro Fahrzeug (Umsatz in CHF/pro Fahrzeug) mit diesen Kunden global signifikant erhöhen. Sika wird nicht nur alle weltweiten Kunden des Unternehmens nahtlos weiter bedienen, sondern auch die Beziehung zu den global tätigen japanischen Automobilherstellern in anderen Ländern weiter ausbauen und das Angebot erweitern. Durch die Verbindung mit Hamatite erhält Sika umfassende globale Produktionskapazitäten und kann somit allen Automobilbauern langfristige Vorteile in der Lieferkette bieten.

Im Bausektor kann Sika durch den Erwerb Marktanteile hinzugewinnen und sich weiter zu einem starken Player im japanischen Markt entwickeln. Auch Sikas Portfolio von Kleb- und Dichtstoffen, die den hohen japanischen Baustandards entsprechen, wird erweitert. Das grössere Sortiment einander ergänzender Produkte und die erweiterte Kundenbasis werden Sika und Hamatite bedeutende Cross-Selling-Chancen eröffnen. Dank der verstärkten Produktionskapazität in Japan kann die Gruppe ihren vergrösserten Kundenkreis zuverlässig bedienen.

Paul Schuler, CEO von Sika: "Die Akquisition passt perfekt zu unserer Wachstumsstrategie. Hamatite besitzt erstklassige Technologien, Know-how und gut ausgebildete Mitarbeitende, was Sikas Marktdurchdringung im Automobil- und Bausektor beschleunigen wird. Mit unseren weltweiten Produktionskapazitäten werden wir unsere Kunden im Automotive-Bereich - sowohl auf globaler als auch auf lokaler Ebene - noch besser bedienen können. Wir heissen das erfolgreiche Team von Hamatite bei Sika herzlich willkommen und freuen uns auf die künftige Zusammenarbeit."

Mike Campion, Regionalleiter Asien/Pazifik, Sika: "Mit Hamatite werden wir unser Netzwerk aus talentierten Vertriebsmitarbeitenden und unsere Kundenbeziehungen im japanischen Markt signifikant erweitern. Gemeinsam können wir unseren Kunden ein umfassendes Sortiment hochwertiger Produkte sowie erstklassige Dienstleistungen anbieten. Bei der Zusammenlegung der Geschäftsaktivitäten wird Sika besonderes Augenmerk auf die Respektierung der Unternehmenskultur von Hamatite und der in Japan üblichen Geschäftspraktiken legen. Wir freuen uns darauf, die Mitarbeitenden von Hamatite bei Sika zu begrüssen und zusammen mit ihnen unser gemeinsames Cross-Selling-Potenzial zu entwickeln."

Masataka Yamaishi, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Yokohama Rubber Co., Ltd.: "Ich bin überzeugt, dass Hamatite den weiteren Ausbau der Geschäftsaktivitäten unter dem Dach von Sika, einem der weltweit grössten Unternehmen der Spezialitätenchemie, vorantreiben kann. Yokohama wird den am 19. Februar 2021 verkündeten, neuen, mittelfristigen Geschäftsplan «Yokohama Transformation 2023» mit einer weiteren Vertiefung unseres bestehenden Kerngeschäfts umsetzen."



