Das Gründerteam von Proper No. Twelve Irish Whiskey, angeführt von der weltweiten Ikone Conor McGregor, und Proximo Spirits, Inc. ("Proximo"), freuen sich, den Abschluss einer langfristigen Vereinbarung bekannt geben zu können, um die bereits rekordverdächtige Kooperation bei der Marke Proper No. Twelve fortzuführen. McGregor wird seine Beteiligung an Proper No. Twelve behalten und sich weiterhin aktiv an der Umsatzförderung der Marke beteiligen.

"Ich habe Proper No. Twelve vor nicht einmal drei Jahren gegründet, und seitdem ist die Marke zu einem leuchtenden Stern der Spirituosenbranche aufgestiegen", berichtet McGregor. "Diese Vereinbarung ist sehr vielversprechend für meine Partner und mich, und ihr Potenzial ist grenzenlos. Unsere Vision ist es, das unglaubliche Wachstum von Proper No. Twelve weltweit fortzusetzen und weiterhin neue Verbraucher für den wiederbelebten irischen Whiskey-Markt zu gewinnen."

Zum Gründungsteam von Proper No. Twelve gehören McGregor, sein Manager und Geschäftspartner Audie Attar und der Spirituosenunternehmer Ken Austin. In nur zweieinhalb Jahren seit der Gründung haben Proximo und dieses Team Proper No. Twelve zu einer namhaften Rekord-Wachstumsmarke aufgebaut. Das Instagram-Handle von Proper No. Twelve, @properwhiskey, hat fast eine Million Follower und ist damit der meistgefolgte Social-Media-Account der Spirituosenbranche.

"Conor McGregor, Proximo und unsere Partner haben die Welt der Spirituosen im Sturm erobert", berichtet Mike Keyes, President und CEO bei Proximo. "Als wir an den Start gingen, dominierte eine einzige Marke den irischen Whiskey-Markt. Inzwischen hat Proper No. Twelve die Branche aufgemischt und ist zu einer führenden Marke aufgestiegen. Wir sind stolz auf das, was wir und unsere Partner beim Wachstum von Proper No. Twelve bisher erreicht haben, und freuen uns auf den weiteren gemeinsamen Erfolg. Diese Vereinbarung bringt auch das Ziel von Proximo zum Ausdruck, seine Präsenz in den am schnellsten wachsenden Segmenten der Spirituosenbranche zu verstärken."

Ken Austin, Mitbegründer und Co-Chairman bei Proper No. Twelve, fügt an: "Wir haben Proper No. Twelve erst vor ein paar Jahren auf den Markt gebracht und unsere Anstrengungen haben sich ausgezahlt. Ich bin stolz auf unser Team und die Tatsache, dass wir dank dieses Geschäfts etwas zurückgeben konnten, indem wir Millionen von Dollar an Ersthelfer rund um den Globus gespendet haben."

In den ersten zweieinhalb Jahren ihres Bestehens hat die Marke mehr als 500.000 Neun-Liter-Kisten (über 6 Millionen Flaschen) in acht verschiedene Märkten ausgeliefert, und die Expansion in weitere Märkte ist bereits geplant. McGregor, Attar und Austin werden weiterhin eng mit Proximo zusammenarbeiten, um das Wachstum der Marke weiter zu beschleunigen.

"Schon am Anfang unseres gemeinsamen Weges also vor rund einem Jahrzehnt träumten Conor und ich davon, unsere eigenen Marken und Unternehmen aufzubauen. Wir haben diesen Traum in die Realität umgesetzt", kommentiert Audie Attar, CEO bei Paradigm Sports und Mitbegründer der Marke. "Wir könnten nicht stolzer auf unser Team und den Erfolg sein, den wir uns zusammen erarbeitet haben. Wir freuen uns auf die nächste Phase dieser faszinierenden Marke, in der wir Proper No. Twelve zum weltweit führenden irischen Whiskey machen werden."

"Selten hat ein Prominenter eine Marke so sehr beeinflusst wie Conor McGregor Proper dies bei No. Twelve Irish Whiskey getan hat, und ich kenne nicht viele Marken der Spirituosenbranche, die einen derartigen Erfolg in so kurzer Zeit einfahren konnten. Diese Vereinbarung demonstriert das Vertrauen in das enorme Potential dieser Marke und bezeugt die harte Arbeit von Conor, Audie, Ken und dem Proper No. Twelve-Team, sowie die Anstrengungen von Proximo und seinen Vertriebspartnern, die diesen Erfolg erst möglich gemacht haben", soKeyes.

Die Bedingungen der Vereinbarung sind vertraulich.

