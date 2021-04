DORTMUND (dpa-AFX) - Borussia Dortmund soll nach Angaben der "Sport Bild" an einer Verpflichtung von Stuttgarts Torwart Gregor Kobel interessiert sein. Wie die Zeitschrift in der Mittwochs-Ausgabe berichtete, will der Fußball-Bundesligist Roman Bürki bei einem entsprechendem Angebot ziehen lassen und Marwin Hitz wieder zum Ersatzmann beim BVB machen. Kobel steht beim VfB Stuttgart bis 2024 unter Vertrag. Er ist wie Bürki und Hitz Schweizer. Der 23-Jährige kam im Sommer 2019 zunächst auf Leihbasis von der TSG 1899 Hoffenheim zum VfB, im vergangenen Sommer verpflichteten die Schwaben ihn fest. Im bisherigen Saisonverlauf machte Kobel mit sehr guten Leistungen auf sich aufmerksam./max/DP/zb