DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 28. April

=== *** 06:45 ES/Banco Santander SA, Ergebnis 1Q, Madrid *** 06:55 DE/Kion Group AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Deutsche Bank AG, Ergebnis 1Q (08:00 Presse- Telefonkonferenz; 13:00 Analysten-Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Covestro AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Leverkusen *** 07:15 DE/DWS Group GmbH & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:30 DE/Delivery Hero SE, Ergebnis 1Q (09:15 Presse- Telefonkonferenz; 14:00 Analysten-Telefonkonferenz), Berlin *** 07:30 DE/Symrise AG, Trading Update 1Q, Holzminden *** 07:30 FR/Sanofi SA, Ergebnis 1Q, Paris *** 08:00 DE/Bundesfinanzminister Scholz und Kollegen aus Frankreich, Italien und Spanien, Statements zum EU-Aufbaufonds *** 08:00 DE/GfK-Konsumklimaindikator Mai PROGNOSE: -5,0 Punkte zuvor: -6,2 Punkte 08:00 DE/Destatis, Baugenehmigungen Februar *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, ausführlicher Umsatz 1Q (09:00 Analysten-Telefonkonferenz; 10:30 Presse- Telefonkonferenz), Hamburg *** 08:00 DE/Puma SE, Ergebnis 1Q (09:30 Presse-Telefonkonferenz; 15:00 Analysten-Telefonkonferenz), Herzogenaurach *** 08:00 JP/Sony Corp, Jahresergebnis, Tokio *** 08:00 GB/Reckitt Benckiser Group plc, Trading Statement 1Q, Windsor 08:00 GB/Lloyds Banking Group plc, Ergebnis 1Q, London 08:00 GB/London Stock Exchange plc (LSE), Trading Statement 1Q, London *** 08:45 FR/Verbrauchervertrauen April PROGNOSE: 92 zuvor: 94 *** 09:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Chinas Ministerpräsident Li Keqiang, Deutsch-Chinesische Regierungskonsultationen (per Videokonferenz) 09:00 EU/Europäisches Parlament, Plenartagung, u.a. Ergebnis der Abstimmung über Brexit-Handelsvertrag, Brüssel 09:00 DE/PSI Software AG, Ergebnis 1Q, Berlin *** 10:00 DE/RWE AG, Online-HV *** 10:00 DE/Munich Re, Online-HV 10:00 DE/Verband der Bahnindustrie in Deutschland (VDB), Jahres-PK (digital) *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:00 DE/Wirtschaftsvereinigung Stahl, Berliner Stahldialog (digital) zum Thema: "Rahmenbedingungen für eine grüne Stahlproduktion in Deutschland" *** 11:30 FI/Kone Oyj, Ergebnis 1Q, Espoo *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung 3-monatiger Langfrist-Refi-Tender 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 15-jährige Bundesanleihe über 2,5 Mrd EUR 12:00 DE/Bundesarbeitsminister Heil, Rede beim "Tag der Jobcenter", Berlin 12:00 US/Spotify Technology SA, Ergebnis 1Q, New York *** 13:00 GB/Glaxosmithkline plc, Ergebnis 1Q, London *** 13:30 US/Boeing Co, Ergebnis 1Q, Chicago 14:00 DE/Demire Deutsche Mittelstand Real Estate AG, Online-HV 15:00 LU/RTL Group SA, Online-HV 15:00 DE/Berliner Energietage (virtuell), Dialog mit Bundeswirtschaftsminister Altmaier zu "Energiewende in Deutschland - im Spannungsfeld zwischen Energieeffizienz und erneuerbaren Energien 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 16:00 EU/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview (online) bei Global Leaders Series des Aspen Security Forum *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 17:45 FR/Unibail-Rodamco-Westfield SE, Trading Update 1Q, Paris *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung, 20:30 PK mit Fed-Chairman Powell, Washington Fed-Funds-Zielsatz PROGNOSE: 0,00% bis 0,25% zuvor: 0,00% bis 0,25% *** 22:04 US/Qualcomm Inc, Ergebnis 2Q, San Diego *** 22:05 US/Ebay Inc, Ergebnis 1Q, San Jose *** 22:05 US/Facebook Inc, Ergebnis 1Q, Menlo Park *** 22:09 US/Ford Motor Co, Ergebnis 1Q, Dearborn *** 22:30 US/Apple Inc, Ergebnis 2Q, Cupertino *** - EU/European Systemic Risk Board (ESRB), Veröffentlichung eines Berichts über Unternehmensinsolvenzen und Covid-19 *** - DE/Stellenindex BA-X April - DE/Katek SE, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) ===

