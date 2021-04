The following instruments on XETRA do have their first trading 28.04.2021Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.04.2021Aktien1 GB00BKY4XG48 musicMagpie PLC2 US98985X1000 Zymergen Inc.3 SE0015811690 Incoax Networks AB4 GB00BNTJ3546 Allfunds Group Ltd.5 US29873U1060 Eurofins Scientific S.E.6 IE00BJ34P519 Irish Residential Properties REIT PLC7 US04521N1019 ASICS Corp.8 CNE1000001B6 Dongjiang Environmental Co. Ltd.9 GB00B1YPC344 Fuller Smith & Turner PLC10 US52730D2080 Level One Bancorp. Inc.11 US68621T1025 Origin Bancorp Inc.12 BMG464011086 Hua Yin International Holdings Ltd.13 US20441B6056 Companhia Paranaense Energia CopelAnleihen1 XS2055646835 ABQ Finance Ltd.2 XS2227862583 ABQ Finance Ltd.3 USE0351QAA07 ACI Airport SudAmerica S.A.4 IT0005442097 Italien5 DE000BLB6JK8 Bayerische Landesbank6 NO0010965411 Duo Bidco A.S.7 DE000NLB3RM0 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-8 XS2338530467 Atrium European Real Estate Ltd.9 XS2337349265 Oriflame Investment Holding PLC10 USU0187NAA91 Alliance Resource Operating L.P.11 US053015AF05 Automatic Data Processing Inc.12 USU0551UAA17 Azul Investments LLP13 XS2182093943 BNG Bank N.V.14 XS1982037779 China Evergrande Group15 US171239AG12 Chubb INA Holdings Inc.16 US172967DS78 Citigroup Inc.17 US12625GAG91 CNOOC Finance 2013 Ltd.18 XS2179918037 CNPC Global Capital Ltd.19 US210518DJ22 Consumers Energy Co.20 GB0042636166 DNB Bank ASA21 GB0040940875 DNB Bank ASA22 LU0001344653 DNB Bank ASA23 XS2125172085 Easy Tactic Ltd.24 US278865BG49 Ecolab Inc.25 US278865BF65 Ecolab Inc.26 USP3742RAW09 Empresa de los Ferrocarriles del Estado27 US337932AM94 FirstEnergy Corp.28 USY2749KAC46 Golden Legacy Pte Ltd.29 USY00284AW20 Hongkong Airport Authority30 XS1711992716 Huarong Finance 2017 Co. Ltd.31 XS1711550373 Huarong Finance 2017 Co. Ltd.32 XS1711550456 Huarong Finance 2017 Co. Ltd.33 XS2235973786 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.34 XS2122990810 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.35 XS2235973869 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.36 XS2122990570 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.37 XS2235973943 Huarong Finance 2019 Co. Ltd.38 US45434M2C57 Indian Railway Finance Corp. Ltd.39 XS1131914811 Intu (SGS) Finance PLC40 XS0904228987 Intu (SGS) Finance PLC41 XS0904228557 Intu (SGS) Finance PLC42 US46626YAB83 JPMorgan Chase & Co.43 US534187AS84 Lincoln National Corp.44 XS0767581407 Lloyds Bank PLC45 USP36035AB29 Mexarrend S.A.P.I. de C.V.46 USG61759AA70 Mongolian Mining Corp./Energy Resources LLC47 US637432NX94 National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.48 USN64884AD67 Nostrum Oil & Gas Finance B.V.49 US694308HA83 PG & E Corp.50 US723787AQ06 Pioneer Natural Resources Co.51 US74340XBQ34 Prologis L.P.52 US75886FAF45 Regeneron Pharmaceuticals Inc.53 US759351AE91 Reinsurance Group of America Inc.54 GB0007542557 Royal Bank of Canada55 XS2243959819 Shuaa Capital Bond 1 Ltd.56 XS0010159159 Standard Chartered PLC57 XS0010826633 Standard Chartered PLC58 US87973RAW07 Temasek Financial [I] Ltd.59 GB0000767771 The Bank of Nova Scotia60 US92939UAE64 WEC Energy Group Inc.61 XS2293750670 Zhenro Properties Group Ltd.62 DE000HLB41F8 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale63 DE000HLB2128 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale64 DE000HLB21X3 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale65 US91282CBW01 United States of America