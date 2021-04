Biontech (WKN: A2PSR2)-Aktien kannten in den letzten Monaten nur eine Entwicklungsrichtung: nach oben. Seit Oktober 2019 sind sie bereits um mehr als 930 % gestiegen (26.04.2021). Aus 10.000 Euro wurden so in rund anderthalb Jahren circa 103.000 Euro (26.04.2021). Dem Mainzer Biotech-Unternehmen war eine schnelle und erfolgreiche Entwicklung eines COVID-19-Impfstoffes gelungen. Mittlerweile wird er weltweit millionenfach verimpft. Bisher ohne besondere Vorkommnisse. In Israel wurden bereits 57,7 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...